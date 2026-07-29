हम खाने के एक ऐसे ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो न सिर्फ आपकी सेहत के लिए बेहद बढ़िया है, बल्कि इसे बनाना भी काफी आसान है। यह ऑप्शन है हरा मटर दलिया पुलाव। बनाने में आसान, खाने में टेस्टी और पचने में सुपर। चलिए, जानते हैं कि इसे बनाना कैसे है।

Fresh green pea dalia pulao recipe: आजकल हर व्यक्ति हेल्थ कॉन्सस हो गया है। कोई नहीं चाहता कि उसके शरीर पर अनचाहे फैट्स दिखें। इसके लिए खाने पर कंट्रोल के साथ-साथ खाने की चीजों पर भी ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे में हम खाने के एक ऐसे ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो न सिर्फ आपकी सेहत के लिए बेहद बढ़िया है, बल्कि इसे बनाना भी काफी आसान है। यह ऑप्शन है हरा मटर दलिया पुलाव। बनाने में आसान, खाने में टेस्टी और पचने में सुपर। चलिए, जानते हैं कि इसे बनाना कैसे है।

हरा मटर दलिया पुलाव बनाने के लिए घी, दलिया, हरी मटर और जीरे की जरूरत होती है। यह एक झटपट और सेहतमंद डिश है, जो सिर्फ 15 मिनट में तैयार हो जाती है।

आवश्यक सामग्री

दलिया: 1 कप

हरा मटर: 1/2 कप (छिली हुई)

घी: 2 चम्मच

जीरा: आधा चम्मच

अदरक और हरी मिर्च: आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और एक बारीक कटी हरी मिर्च

पानी: 2.5-3 कप

नमक और हल्दी: स्वादानुसार नमक और एक 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर

बनाने की विधि

दलिया भूनें

कड़ाही या प्रेशर कुकर में 1 बड़ा चम्मच घी डालें और उसे धीमी आंच पर गरम करें। अब इसमें दलिया डालें और तब तक भूनें, जब तक कि इसका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए और इससे अच्छी खुशबू न आने लगे। इसे निकालकर अलग रख दें।

मसाले और मटर भूनें

उसी कुकर या बर्तन में बचा हुआ घी या तेल गरम करें। जीरा डालकर उसे चटकने दें और फिर कटा हुआ प्याज, कद्दूकस किया हुआ अदरक और कटी हुई हरी मिर्च डालें। प्याज के नरम होने तक 2 मिनट तक भूनें। ताजा हरा मटर और हल्दी पाउडर डालें और एक मिनट तक और चलाएं।

मिलाएं और पकाएं

भुना हुआ दलिया और नमक बर्तन में डालकर मटर और मसालों के साथ अच्छी तरह मिलाएं। 2.5 से 3 कप पानी डालें।

धीमी आंच पर पकाएं

ढक्कन लगाकर मध्यम आंच पर 8 से 10 मिनट तक पकाएं, जब तक कि पानी सूख न जाए और दलिया के दाने नरम और खिले-खिले न हो जाएं। इसके बाद, मध्यम आंच पर 2 सीटी आने तक कुक करें। अब आपका ताजा मटर दलिया पुलाव खाने के लिए तैयार है।