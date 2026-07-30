भोजन में नींबू का अहम रोल है। चाहे सलाद हो या झालमुड़ी, बिना नींबू के उनका स्वाद जैसे अधूरा होता है। लोग खानपान की चीजों में अक्सर नींबू मिलाते हैं। लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं, जिनमें नींबू मिलाना खतरे से खाली नहीं है।

Food Combos to Avoid: भोजन में नींबू का अहम रोल है। चाहे सलाद हो या झालमुड़ी, बिना नींबू के उनका स्वाद जैसे अधूरा होता है। लोग खानपान की चीजों में अक्सर नींबू मिलाते हैं। लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं, जिनमें नींबू मिलाना खतरे से खाली नहीं है। स्वाद को बढ़ाने वाला यही नींबू कभी-कभी आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है।

पारंपरिक आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार खीरा, दूध, टमाटर और दही के साथ नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए। इनके पाचन गुण एक-दूसरे के विपरीत होते हैं, जिससे मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स बनते हैं और अपच, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याएं होती हैं।

इनके साथ नींबू न करें इस्तेमाल

दूध

नींबू बहुत ज्यादा एसिडिक और खट्टा होता है। जब इसे दूध के साथ मिलाया जाता है, तो इसमें मौजूद एसिड दूध के प्रोटीन को तुरंत फाड़ देता है, जिससे पाचन अग्नि (अग्नि) पर बुरा असर पड़ता है और टॉक्सिन्स बनते हैं।

दही

दही में प्राकृतिक लैक्टिक एसिड होता है, जबकि नींबू से साइट्रिक एसिड मिलता है। दो खट्टी/एसिडिक चीजों को एक साथ लेने से पाचन तंत्र पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है, जिससे गंभीर एसिड रिफ्लक्स, अपच और पेट फूलने की समस्या हो सकती है।

खीरा

खीरा का तासीर ठंडा होता है और इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। पाचन के बाद इसका असर अल्कलाइन होता है, जबकि नींबू की तासीर गर्म और तीखा होता है। इन्हें मिलाने से शरीर की नलिकाओं और रक्त की केमिस्ट्री पर बुरा असर पड़ता है।

टमाटर

टमाटर नाइटशेड परिवार का हिस्सा है और इसका स्वाद खट्टा-मीठा और तासीर गर्म होती है। यह नींबू के तीखे और एसिडिक स्वभाव से मेल नहीं खाता, जिससे मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में बाधा आती है।