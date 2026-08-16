Amrit Udyan Online Booking: आज से खुल गया दिल्ली का अमृत उद्यान, ऐसे करें बुकिंग, जानें तरीका

Amrit Udyan Online Booking: दिल्ली का अमृत उद्यान 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आम लोगों के लिए खुला है. यहां मुफ्त एंट्री के साथ रंग-बिरंगे फूल देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग जरूरी है.

Amrit Udyan Online Booking: दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी में अगर आप कुछ घंटे सुकून और हरियाली के बीच बिताना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. गर्मियों के खास आयोजन के तहत ये खूबसूरत उद्यान एक बार फिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है. यहां आने के लिए टिकट का पैसा नहीं देना होगा, हालांकि पहले से ऑनलाइन बुकिंग कराना जरूरी है.

15 सितंबर तक देख सकेंगे खूबसूरत नजारे

अमृत उद्यान में समर एनुअल्स-2026 की शुरुआत 16 अगस्त से हो गई है. ये आयोजन 15 सितंबर तक चलेगा. इस दौरान लोगों को गर्मी के मौसम में खिलने वाले कई तरह के रंग-बिरंगे फूल और पौधे देखने को मिलेंगे.

करीब 15 एकड़ में फैला ये उद्यान परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए अच्छा स्थान है. खास बात ये है कि यहां घूमने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं रखा गया है.

देसी फूलों से सजेगा पूरा उद्यान

इस बार उद्यान में भारतीय प्रजातियों के कई पौधों और फूलों को खास जगह दी गई है. अपराजिता, बरशा फूल, गुल-मेहंदी, रुक्मिणी, नागफना और लाल साग जैसे पौधे यहां की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं.

फूलों की रंग-बिरंगी क्यारियां और हरियाली इस जगह को खास बना देती हैं. प्रकृति और फोटोग्राफी पसंद करने वाले लोगों के लिए भी ये विजिट यादगार हो सकती है.

करीब 100 साल पुराना है अमृत उद्यान

राष्ट्रपति भवन परिसर में मौजूद ये उद्यान करीब एक सदी पुराना माना जाता है. पहले इसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था. साल 2023 में इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया. इस साल के समर एनुअल्स कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है.

सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मिलेगा प्रवेश

अगर आप अमृत उद्यान जाने की योजना बना रहे हैं तो 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच जा सकते हैं. विजिट का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है.

हालांकि, हर सोमवार को उद्यान बंद रहेगा. इसलिए जाने से पहले दिन जरूर देख लें और उसी हिसाब से अपनी योजना बनाएं.

ऑनलाइन बुकिंग जरूरी

अमृत उद्यान में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन एडवांस ऑनलाइन बुकिंग जरूरी है. बिना बुकिंग के मौके पर जाकर प्रवेश नहीं मिलेगा.

अपना स्लॉट बुक करने के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट [visit.rashtrapatibhavan.gov.in](https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in/?utm_source=chatgpt.com) पर जाना होगा.

ध्यान रखें कि जिस दिन आप जाना चाहते हैं, उससे एक दिन पहले सुबह 10 बजे ऑनलाइन बुकिंग बंद हो जाएगी.

उद्यान में आने-जाने के लिए नॉर्थ एवेन्यू रोड के पास गेट नंबर 35 निर्धारित किया गया है.

मेट्रो से आने वालों के लिए शटल बस

आगंतुकों की सुविधा के लिए उद्यान परिसर में पीने का पानी, फर्स्ट एड, रेस्ट रूम और बारिश से बचने के लिए रेन शेल्टर जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी.

अगर आप मेट्रो से पहुंच रहे हैं तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से शटल बस की सुविधा भी मिलेगी. ये बस हर 30 मिनट में चलेगी और यात्रियों को उद्यान तक पहुंचाएगी.

खिलाड़ियों और शिक्षकों के लिए खास एंट्री

अमृत उद्यान के इस आयोजन में खिलाड़ियों और शिक्षकों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है. 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों के लिए खास प्रवेश की व्यवस्था रहेगी.

वहीं, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को विशेष एंट्री दी जाएगी. इससे इन दोनों वर्गों के लोगों को उद्यान देखने का एक खास मौका मिलेगा.