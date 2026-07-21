Simple Sawan Mehndi Designs 2026: इस सावन अपने हाथों पर लगाएं ये 6 सिंपल डिजाइन की मेहंदी, हर कोई करेगा तारीफ

Simple Mehndi Design During Sawan 2026: जैसा की सभी को पता है कि सावन का महीना काफी करीब है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस सावन अपने हाथों में किस तरह की मेहंदी लगाएं.

Simple Mehndi Design During Sawan 2026: सावन का महीना आते ही महिलाओं और लड़कियों में सजने-संवरने का उत्साह बढ़ जाता है. इस दौरान ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ हरी चूड़ियां और खूबसूरत मेहंदी हाथों की सुंदरता को और भी खास बना देती हैं. अगर आपको ज्यादा भरी हुई मेहंदी पसंद नहीं है, तो सिंपल और एलिगेंट डिजाइन आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं.

सावन के त्योहारों में हल्की और आकर्षक मेहंदी डिजाइन न सिर्फ हाथों को खूबसूरत बनाती हैं, बल्कि आपके पूरे लुक में ट्रेडिशनल टच भी जोड़ देती हैं. आइए जानते हैं कुछ ऐसे आसान मेहंदी डिजाइन, जिन्हें आप इस सावन 2026 में अपने हाथों पर लगवा सकती हैं.

सिंपल मेहंदी डिजाइन-1

सावन में महिलाएं अपने लुक को खास बनाने के लिए मेहंदी जरूर लगाना पसंद करती हैं. अगर आप भी अपने हाथों की खूबसूरती को बढ़ाना चाहती हैं, तो ये सिंपल डिजाइन आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. इस तरह की मेहंदी देखने में काफी आकर्षक लगती है और इसे बनवाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता.

सिंपल मेहंदी डिजाइन-2

अगर आपको मॉडर्न और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन पसंद हैं, तो ये स्टाइल आपके लिए बेहतर रहेगा. आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे मिनिमल डिजाइन काफी पसंद किए जा रहे हैं. इस डिजाइन की खासियत ये है कि ये सिंपल होने के साथ-साथ हाथों को स्टाइलिश लुक देती है.

सिंपल मेहंदी डिजाइन-3

आजकल लड़कियों के बीच हल्की और यूनिक मेहंदी डिजाइन का ट्रेंड काफी बढ़ गया है. ये डिजाइन हाथ के पंजे या कलाई के पास बनवाने पर बेहद खूबसूरत लगती है.

सिंपल मेहंदी डिजाइन-4

सिंपल और क्लासी लुक पसंद करने वाली महिलाओं के लिए ये मेहंदी डिजाइन काफी शानदार रहेगी. इसे हाथों में लगाना आसान है और यह ज्यादा भरी हुई भी नहीं लगती. अगर आप सावन में हरी साड़ी या ट्रेडिशनल आउटफिट पहनने वाली हैं, तो इस तरह की मेहंदी आपके लुक को और भी खूबसूरत बना सकती है.

सिंपल मेहंदी डिजाइन-5

अगर आप इस सावन अपने हाथों को खूबसूरत और स्टाइलिश रखना चाहती हैं, तो ये सिंपल मेहंदी डिजाइन जरूर ट्राई कर सकती हैं. ये डिजाइन देखने में आकर्षक होने के साथ-साथ लगाने में भी आसान है. खास बात ये है कि इसे ज्यादा समय नहीं लगता और ये हाथों को एक सुंदर ट्रेडिशनल लुक देती है.

सिंपल मेहंदी डिजाइन-6

सावन में मेहंदी लगाने का शौक रखने वाली लड़कियां इस तरह की डिजाइन को भी अपने हाथों पर सजा सकती हैं. ये डिजाइन सिंपल होने के साथ काफी खूबसूरत दिखाई देती है.