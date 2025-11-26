जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया…” पति पर गंभीर आरोपों के बाद छलका Celina Jaitly का दर्द

Celina Jaitly: बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली एक बार फिर अपनी फिल्मों के लिए नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में चल रही उथल-पुथल के लिए चर्चा में हैं। गॉसिप के गलियारों से लेकर न्यूज़ हेडलाइंस तक, सेलिना का नाम तब चर्चा में रहा जब उन्होंने शादी के कई साल बाद अपने पति पीटर हाग पर घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप लगाए। इन सबके बीच, एक्ट्रेस ने अब एक बहुत ही इमोशनल सोशल मीडिया पोस्ट में अपने दिल की बात कही है।

सेलिना जेटली का इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट

सेलिना ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने साड़ी पहने अपनी एक फोटो अपलोड की। हालांकि, जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा, वह था फोटो के साथ लिखा लंबा और दिल को छू लेने वाला कैप्शन।

#Courage और #Divorce जैसे हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए, सेलिना ने लिखा कि वह अपनी ज़िंदगी के सबसे मज़बूत और सबसे अचानक आए तूफ़ान में अकेली खड़ी हैं। उन्होंने माना कि ऐसा कुछ हुआ, ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, और दिल को छू लेने वाली बात कही, “ज़िंदगी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया।”

“मुझे लगा था कि मैं कभी ऐसे समय का सामना नहीं करूँगी”

अपनी पोस्ट में, सेलिना ने बताया कि अपने माता-पिता और बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के इस दौर से गुज़रना कितना मुश्किल रहा है। उन्होंने लिखा कि जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया, वे आखिरकार चले गए, और जिन वादों पर उन्होंने विश्वास किया था, वे चुपचाप टूट गए। फिर भी, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि तूफ़ान ने उन्हें हराया नहीं।

इसके बजाय, उन्होंने लिखा, इसने उन्हें अपने अंदर की उस औरत का सामना करने के लिए मजबूर किया जो मरने से इनकार करती है। खुद को एक सैनिक की बेटी बताते हुए, सेलिना ने कहा कि उनकी रगों में ताकत और लचीलापन बहता हुआ पाला गया है।

दर्द के बीच ताकत

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि उन्हें हिम्मत, अनुशासन, सब्र, जोश और विश्वास के साथ पाला गया, इन मूल्यों ने उन्हें तब भी उठना सिखाया जब दुनिया उन्हें गिरते हुए देखना चाहती थी—खासकर जब उनका दिल टूटा हो। पोस्ट का टोन रॉ, दमदार और इमोशनल था, जो उस अंदरूनी लड़ाई को दिखाता है जो वह अभी लड़ रही हैं।

मेंटल और फिजिकल एब्यूज के आरोप

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि सेलिना ने अपने पति पीटर हाग पर मेंटल और फिजिकल टॉर्चर का आरोप लगाया है, इन आरोपों ने उनके कई फैंस को चौंका दिया है। इन दावों ने उनके हालिया पोस्ट को और भी गंभीर बना दिया है, जिससे यह सिर्फ एक इमोशनल सोच से कहीं ज़्यादा है—यह सर्वाइवल का एक दमदार स्टेटमेंट बन गया है।

अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की दिक्कतों के अलावा, सेलिना एक और दर्दनाक वजह से भी खबरों में रही हैं। उनके भाई अभी UAE में जेल में हैं, और एक्ट्रेस उन्हें घर वापस लाने की लगातार कोशिश कर रही हैं।

ऐसे समय में जब उनकी पर्सनल ज़िंदगी कई मोर्चों पर मुश्किलों से घिरी हुई लगती है, सेलिना जेटली का पोस्ट हिम्मत, साहस और अंदर की ताकत का सबूत है—यह याद दिलाता है कि जब ज़िंदगी सब कुछ छीन लेती है, तब भी वापस खड़े होने का इरादा बना रह सकता है।