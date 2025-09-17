Punjab Hindi News : पंजाब में पटरी पर लौटने लगा जीवन

घरों की तरफ लौटे लोग, खेतों और घरों की सफाई जारी, राहत कैंप घटकर 41 और उनमें ठहरे लोगों की संख्या घटकर 1945 हुई

Punjab Hindi News (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब से मानसून लगभग विदा हो चुका है । बारिशें थम चुकी हैं और बाढ़ का पानी लगभग उतर चुका है। हालांकि अभी भी प्रदेश के बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो कुछ निचे स्तर पर हैं जहां पर बाढ़ का पानी अभी भी जमा हुआ है। वहां पर लोगों को जनजनित बीमारियों से बचाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादात्तर लोग अपने घरों की तरफ लौट चुके हैं और वे अब एक बार फिर से नए सिरे से जिंदगी शुरू करने को तैयार हैं।

सरकार लगातार, फोगिंग, सफाई करवा रही

पंजाब सरकार द्वारा राज्य में बाढ़ के कारण गांवों में फैली गंदगी को साफ करने और प्रभावित क्षेत्रों में बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए शुरू की गई सफाई, फागिंग और छिड़काव की कार्रवाई से प्रभावित क्षेत्रों में जीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगा है। पंजाब कैबिनेट के विभिन्न मंत्रियों ने आज दौरा कर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा राज्य में शुरू किए गए राहत कार्यों का निरीक्षण किया।पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज आपरेशन राहत के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव तारापुर और कीरतपुर साहिब में चल रहे राहत कार्यों तथा शिवालिक की पहाड़ियों के साथ लगते नीम पहाड़ी क्षेत्र से खड्ड में आने वाले बरसाती पानी से इस इलाके के रिहायशी घरों की दीवारों को हुए नुकसान का जायजा लिया। बैंस ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा बाबा गुरदिता जी में डंगा/तटबंध लगाने की सेवा का भी निरीक्षण किया।

कैबिनेट मंत्री ने कारसेवा में दिया अंशदान

इस मौके पर बैंस ने आपरेशन राहत के तहत स्थानीय सेवादारों द्वारा चलाई जा रही कार सेवा में शामिल ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों के डीजल के लिए 50,000 रुपये का योगदान दिया। कैबिनेट मंत्री, पंजाब, लाल चंद कटारूचक्क की निगरानी में बाढ़ प्रभावित 10 गांवों में महासफाई अभियान चलाया गया। इन गांवों में स्कोल, ढिंडा/भुपालपुर, कोटली जवाहर, पलाह, घोला, कोट भटियां, बलोतर, सरोता, दनवाल और खोजकी चक्क शामिल थे। इस सफाई अभियान के अंतर्गत गलियों की सफाई, खड़े पानी पर स्प्रे, फॉगिंग मशीनों द्वारा फागिंग आदि करवा कर लोगों को सफाई के लिए प्रेरित किया गया।

गांवों को दी जाएगी विशेष ग्रांट

कटारूचक्क ने आगे कहा कि बाढ़ प्रभावित प्रत्येक गांव को साफ-सफाई के लिए पंजाब सरकार की ओर से एक-एक लाख रुपये की पहली किस्त दी जाएगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र पट्टी के गांव राधलके, राम सिंह वाला और मुंठियावाला आदि में सफाई अभियान की शुरूआत करते हुए कहा कि यह सफाई अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूरी तरह साफ नहीं हो जाते। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राहत कार्यों में सकारात्मक प्रगति देखने को मिल रही है क्योंकि राहत कैंपों की संख्या 66 से घटकर 41 हो गई है और इन कैंपों में रह रहे व्यक्तियों की संख्या भी 3449 से घटकर 1945 रह गई है, जो जमीनी स्तर पर स्थिति में हो रहे सुधार को दशार्ती है।

