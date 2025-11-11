Life Certificate Update : चेहरा स्कैन करके आसानी से जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, देखे जानकारी

Life Certificate Update(आज समाज) : नवंबर का महीना पेंशनर्स के लिए खास होता है, क्योंकि उन्हें हर साल 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का मतलब है कि पेंशनर ज़िंदा है और पेंशन पाने के योग्य है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करने पर उनकी पेंशन कुछ समय के लिए रोकी जा सकती है। एक बार जब वे अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देते हैं, तो उन्हें पेंशन मिलना शुरू हो जाता है।

लाइफ सर्टिफिकेट एक बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट

जीवन प्रमाण या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) एक आधार-आधारित बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट है जो यह साबित करता है कि पेंशनर ज़िंदा हैं। पहले, पेंशनर्स बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर खुद अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते थे। सरकार ने जीवन प्रमाण सिस्टम शुरू करके लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब, पेंशनर्स बैंक या पोस्ट ऑफिस जाए बिना फेस ऑथेंटिकेशन के ज़रिए अपने सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

30 नवंबर सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि

पेंशनर्स को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर में यह सर्टिफिकेट जमा करना ज़रूरी होता है। जो पेंशनर समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते, उनकी पेंशन तब तक रोक दी जाती है जब तक वे सर्टिफिकेट जमा नहीं कर देते।

सरकार ने अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। पेंशनर्स अब अपने स्मार्टफोन पर अपना चेहरा स्कैन करके आसानी से अपने सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। साइबर कैफे या बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।

केंद्र सरकार के अंडर सेक्रेटरी सुभाष चंद्र पालमपुर में आयोजित कैंप में मौजूद रहेंगे। वह फेस ऑथेंटिकेशन के ज़रिए DLC जमा करने वाले पेंशनर्स से बातचीत करेंगे और डोरस्टेप DLC सेवाओं और कैंपों का भी निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा, अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए SBI, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, UIDAI, NIC और स्थानीय पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के बीच कोऑर्डिनेशन की भी समीक्षा की जाएगी।

