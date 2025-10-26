Life Certificate Update : अपना लाइफ सर्टिफिकेट जल्द करे जमा , वरना पेंशन हो सकती है बंद

Life Certificate Update(आज समाज) : अगर आपको सरकारी पेंशन मिल रही है, तो 30 अक्टूबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दें। ऐसा न करने पर आपकी पेंशन बंद हो सकती है। यह सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी वाली पेंशन को रोकने के लिए उठाया गया एक ज़रूरी कदम है।

पेंशन पाने वालों को हर साल यह सर्टिफिकेट जमा करना होता है ताकि यह पक्का हो सके कि पेंशन सही व्यक्ति को मिल रही है। अक्सर, जानकारी की कमी या देरी के कारण पेंशन रोक दी जाती है। सरकार ने अब इस प्रोसेस को बहुत आसान और डिजिटल बना दिया है, जिसका मतलब है कि आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके घर बैठे आराम से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।

असली पेंशन पाने वालों को ही मिलेंगे फायदे

जानकारी के अनुसार, इस प्रोसेस का मुख्य मकसद सरकार को यह पता लगाने में मदद करना है कि पेंशन पाने वाले जीवित हैं या नहीं। इससे धोखाधड़ी रुकती है और यह सुनिश्चित होता है कि असली पेंशन पाने वालों को ही फायदे मिलें। नवंबर का महीना इस प्रोसेस के लिए खास माना जाता है, क्योंकि इस दौरान देश भर के पेंशन पाने वाले अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं।

घर बैठे ऑनलाइन कर सकते लाइफ सर्टिफिकेट जमा

पहले, पेंशन पाने वालों को अपना सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, जिससे लंबी लाइनें लगती थीं। लेकिन अब, आप यह काम घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं – आपको सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी: आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर और एक बायोमेट्रिक डिवाइस। आप इसे जीवन प्रमाण पोर्टल या जीवन प्रमाण ऐप के ज़रिए जमा कर सकते हैं।

ऑफलाइन तरीका

अगर आप चाहें, तो आप अपने नज़दीकी बैंक ब्रांच, पोस्ट ऑफिस या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।

ऑनलाइन तरीका

अपने स्मार्टफोन में आधार फेस RD ऐप और जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करें।

आधार फेस RD ऐप खोलें और फेस स्कैन करें।

फिर, जीवन प्रमाण ऐप पर जाएं और अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें।

OTP वेरिफिकेशन पूरा करें।

अपने कैमरे से अपनी फोटो खींचें और सबमिट करें।

सबमिट करने के बाद, आपको अपना सर्टिफिकेट ID, PPO नंबर और डाउनलोड लिंक मिलेगा।

यह भी पढ़े : EPFO Pension Update : नौकरी छोड़ने पर क्या है पेंशन के नियम ? आइये जाने