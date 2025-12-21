Army Officer Arrest: रक्षा मंत्रालय में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, बेंगलुरु की कंपनी से 3 लाख की रिश्वत लेने का आरोप

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने की कार्रवाई, घर से 2.23 करोड़ रुपए और आपत्तिजनक सामग्री बरामद

Army Officer Arrest, (आज समाज), नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय में पोस्टेड आर्मी अफसर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा उत्पादन विभाग में तैनात है। लेफ्टिनेंट कर्नल पर 3 लाख की रिश्वत लेने का आरोप है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा के साथ उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ भी सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। सीबीआई को कर्नल काजल बाली के घर से 10 लाख रुपए कैश भी बरामद किया है।

वहीं सीबीआई ने श्रीगंगानगर, बेंगलुरु, जम्मू सहित कई स्थानों पर तलाशी ली। दिल्ली में लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा के घर पर तलाशी के दौरान 3 लाख रुपए, 2.23 करोड़ रुपए नकद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। शर्मा की पत्नी कर्नल काजल बाली, डिवीजन आॅर्डिनेंस यूनिट श्रीगंगानगर (राजस्थान) में कमांडिंग आॅफिसर हैं। इस मामले में बिचौलिया विनोद कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों 23 दिसंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे।

प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप

यह मामला 19 दिसंबर को मिली सूचना के आधार पर दर्ज किया गया। सीबीआई के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल पर रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़ी प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। सीबीआई को बेंगलुरु की एक कंपनी से संभावित रिश्वत भुगतान के बारे में जानकारी मिली थी। राजीव यादव और रवजीत सिंह नाम के शख्स उस कंपनी के मामलों को देख रहे थे।

दुबई की है कंपनी

दोनों शर्मा के साथ लगातार संपर्क में थे। दोनों ने कंपनी के लिए कई सरकारी विभागों और मंत्रालयों से अवैध फायदा हासिल करने की कोशिश में थे। पकड़े गए दूसरे आरोपी विनोद कुमार ने बेंगलुरु की इस कंपनी के कहने पर 18 दिसंबर को दीपक कुमार शर्मा को 3 लाख रुपए की रिश्वत दी। जांच एजेंसी का दावा है कि यह कंपनी दुबई की है और राजीव यादव और रवजीत सिंह भारत में इसका आॅपरेशन देखते थे।