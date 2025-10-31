LIC’s Nav Jeevan Shree Scheme : बचत और लाइफ इंश्योरेंस के कॉम्बिनेशन के साथ नव जीवन श्री योजना शुरू

LIC’s Nav Jeevan Shree Scheme(आज समाज) : हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (LIC) ने दो नई स्कीम लॉन्च की हैं, LIC नव जीवन श्री (प्लान 912) और LIC नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम (प्लान 911)। LIC के CEO और MD (इंचार्ज) सत पाल भानु ने इन स्कीमों को लॉन्च किया। ये दोनों स्कीम खास तौर पर बचत और लाइफ इंश्योरेंस के कॉम्बिनेशन के तौर पर डिज़ाइन की गई हैं। इनका मुख्य मकसद लोगों की अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी फंड बनाना है।

युवा पीढ़ी के लिए किया गया डिज़ाइन

LIC का नव जीवन श्री (प्लान 912) खास तौर पर युवाओं की इच्छाओं को पूरा करने पर फोकस करता है। यह प्लान युवा पीढ़ी के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने सपने, लक्ष्य और ज़िम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हैं। यह उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हुए एक तय समय में अच्छा-खासा फंड जमा करने में मदद करता है।

इसका मतलब है कि यह प्लान न सिर्फ़ आपको अपने भविष्य के लक्ष्यों के लिए बचत करने का मौका देता है, बल्कि अनहोनी होने पर आपके परिवार को सुरक्षा भी देता है। दूसरी ओर, LIC का नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम (प्लान 911) उन लोगों के लिए है जो एक साथ बड़ी रकम इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। इस प्लान में एक बार प्रीमियम देना होता है। इसके बाद, यह एक तय समय के लिए लाइफ इंश्योरेंस कवर देता है।

परिवार की फाइनेंशियल सुरक्षा भी होगी पक्की

यह प्लान उन लोगों के लिए सही है जिनके पास एक बड़ी रकम है और वे इसे सुरक्षित रूप से इन्वेस्ट करके भविष्य के लिए फंड बनाना चाहते हैं और अपने परिवार की फाइनेंशियल सुरक्षा भी पक्का करना चाहते हैं। कुल मिलाकर, ये दोनों नई LIC स्कीम लोगों को जीवन की अलग-अलग फाइनेंशियल ज़रूरतों, जैसे कि शिक्षा, शादी, घर खरीदना, या रिटायरमेंट के लिए बचत करने का मौका देती हैं। इसके अलावा, ये लोगों को लाइफ इंश्योरेंस सुरक्षा भी देती हैं। ये प्लान LIC कस्टमर्स को अपने फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित और मज़बूत बनाने के लिए और भी ऑप्शन देते हैं।

डिस्क्लेमर: किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी ज़िम्मेदारी पर कहीं भी इन्वेस्ट करें, आज समाज इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

