LIC Scheme Update : कम प्रीमियम पर बड़ा इंश्योरेंस कवर , मिनिमम सम एश्योर्ड ₹50 लाख

LIC Scheme Update, (आज समाज) : LIC टेक टर्म प्लान 854 को LIC के सबसे सस्ते और भरोसेमंद टर्म इंश्योरेंस प्लान में से एक माना जाता है। ऑनलाइन उपलब्ध यह पॉलिसी कम प्रीमियम पर बड़ा इंश्योरेंस कवर देती है, जिससे यह कंपनी के सबसे सफल टर्म प्लान में से एक बन जाता है। इस प्लान का मकसद परिवार को एक फिक्स्ड सम एश्योर्ड के साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है ताकि किसी भी इमरजेंसी में परिवार को फाइनेंशियल संकट का सामना न करना पड़े।

80 साल की उम्र तक सुरक्षा

यह टर्म प्लान 18 से 65 साल की उम्र का कोई भी कमाने वाला व्यक्ति खरीद सकता है। इस प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 50 लाख रूपए है, इससे कम का कोई कवरेज उपलब्ध नहीं है। यह पॉलिसी अधिकतम 80 साल की उम्र तक सुरक्षा देती है, जिसका मतलब है कि पॉलिसी होल्डर 80 साल की उम्र तक कवर रहता है।

पॉलिसी टर्म

कस्टमर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से 10 साल से 40 साल तक का पॉलिसी टर्म चुन सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट के तीन ऑप्शन उपलब्ध हैं। पहला ऑप्शन रेगुलर प्रीमियम है, जिसमें पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान प्रीमियम पेमेंट करना होता है। दूसरा ऑप्शन लिमिटेड प्रीमियम टर्म है, जिसमें पॉलिसी टर्म से 5 या 10 साल कम समय के लिए प्रीमियम पेमेंट करना होता है। तीसरा ऑप्शन सिंगल प्रीमियम है, जिसमें पॉलिसी खरीदते समय पूरे प्रीमियम का एक बार पेमेंट करना होता है।

एकमुश्त और किश्तों में पेमेंट का कॉम्बिनेशन

पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत इसका डेथ बेनिफिट है। पॉलिसी होल्डर की मौत के बाद, नॉमिनी एकमुश्त पेमेंट लेना या 5, 10, या 15 साल में किश्तों में पैसे लेना चुन सकता है। दूसरा ऑप्शन एकमुश्त और किश्तों में पेमेंट का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कुछ रकम तुरंत दी जाती है और बाकी रकम एक तय समय में किश्तों में दी जाती है। इस प्लान के तहत स्मोकिंग न करने वालों और महिलाओं को प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है, जिससे यह और भी सस्ता हो जाता है।

प्रीमियम उम्र और टर्म के हिसाब से अलग-अलग

इस पॉलिसी का प्रीमियम उम्र और टर्म के हिसाब से अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिए, 21 साल का कोई व्यक्ति जो 20 साल के टर्म के लिए पॉलिसी लेता है, उसे लगभग 6,438 रूपए का सालाना प्रीमियम देना होगा। अगर उसी व्यक्ति को 40 साल का टर्म चाहिए, तो सालाना प्रीमियम लगभग 8,826 रूपए होगा। 40 साल के व्यक्ति के लिए, 20 साल के टर्म के लिए प्रीमियम लगभग 16,249 रूपए है, और 40 साल के टर्म के लिए, यह लगभग 28,886 रूपए है।

डेथ बेनिफिट

अगर पॉलिसीहोल्डर रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम प्लान में एनरोल है, तो नॉमिनी को पॉलिसीहोल्डर की सालाना इनकम का 7 गुना तक डेथ बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा, पॉलिसीहोल्डर द्वारा दिए गए कुल प्रीमियम का 105 परसेंट तक नॉमिनी को दिया जाता है। इसके अलावा, नॉमिनी को पूरा सम एश्योर्ड मिलता है। सिंगल प्रीमियम प्लान में, डेथ पर प्रीमियम और सम एश्योर्ड दोनों का 125 परसेंट मिलता है।

मैच्योरिटी की शर्तें

यह एक प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसलिए पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी टर्म के आखिर में कोई मैच्योरिटी प्रोसीड्स नहीं मिलता है। यह प्लान सिर्फ़ रिस्क कवर देता है।

