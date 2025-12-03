LIC New Plan : LIC ने लॉन्च किये बीमा कवच और LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान

LIC New Insurance Plans ,आज समाज : लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) 3 दिसंबर, 2025 से दो नए इंश्योरेंस प्लान लाने वाला है। इन प्लान्स के नाम हैं बीमा कवच प्लान और LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। कस्टमर्स आज से ही दोनों प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर सकते हैं। बीमा कवच प्लान एक टर्म इंश्योरेंस प्लान की तरह ही काम करता है, जो भविष्य में अचानक होने वाली घटनाओं, जैसे मौत, की स्थिति में परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है।

बीमा कवच प्लान

यह LIC का एक सीधा-सादा इंश्योरेंस प्लान है, जो नॉन-लिंक्ड और नॉन-पार्टिसिपेटिंग है। प्लान का मुख्य मकसद अचानक होने वाली घटनाओं की स्थिति में इंश्योर्ड व्यक्ति के परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी पक्का करना है। कस्टमर्स को कम प्रीमियम पर ज़्यादा कवरेज का फायदा मिलेगा।

पात्रता

कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। इंश्योरेंस कवर के लिए क्वालिफाई करने के लिए, व्यक्ति की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए मेडिकल जांच ज़रूरी है। जो लोग स्मोकिंग नहीं करते, उन्हें कम प्रीमियम पर एक्स्ट्रा फायदे मिलेंगे। 18 से 65 साल के लोग इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

कम प्रीमियम पर ज्यादा कवरेज

यह LIC प्लान टर्म इंश्योरेंस जैसा है, जो इंश्योर्ड व्यक्ति की मौत पर नॉमिनी को फाइनेंशियल सुरक्षा देता है। इस प्लान से, कस्टमर कम प्रीमियम देकर ज़्यादा कवरेज पा सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट महीने, तिमाही, छमाही या सालाना किया जा सकता है। इस प्लान के साथ कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं जुड़ा है। अगर राइडर्स शामिल हैं, तो कस्टमर हार्ट अटैक, कैंसर वगैरह जैसी बीमारियों के लिए ज़्यादा पेमेंट पा सकते हैं।

आज, LIC ने LIC बीमा कवच के साथ एक प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च किया है। यह एक सेविंग्स प्लान है जो लाइफ कवरेज को सेविंग्स बेनिफिट्स के साथ जोड़ता है। इसे खास तौर पर लोगों और परिवारों की फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे पहले, LIC ने बीमा लक्ष्मी और LIC जन सुरक्षा भी शुरू की थी।

