LIC Jeevan Shiromani Scheme : चार साल का प्रीमियम भुगतान और 1 करोड़ रुपये की बीमा राशि की गारंटी

LIC Jeevan Shiromani Scheme(आज समाज) : एलआईसी पॉलिसीधारक को उचित लाभ प्रदान करने के लिए कई योजनाएँ प्रदान करती है। कई योजनाएँ होने के कारण, लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं कि निवेश के लिए कौन सी पॉलिसी बेहतर होगी। इस लेख में, हम एलआईसी जीवन शिरोमणि योजना के बारे में चर्चा करेंगे।

केवल चार साल के प्रीमियम भुगतान की आवश्यकता

एलआईसी विभिन्न ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुसार योजनाएँ प्रदान करती है। ऐसी ही एक अनूठी योजना है जीवन शिरोमणि। यह योजना उच्च आय वाले व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन की गई है जो अपने निवेश की सुरक्षा करना चाहते हैं। एलआईसी की जीवन शिरोमणि पॉलिसी के लिए केवल चार साल के प्रीमियम भुगतान की आवश्यकता होती है, हालाँकि प्रीमियम थोड़ा अधिक होता है। जीवन शिरोमणि न्यूनतम ₹1 करोड़ की बीमा राशि की गारंटी देता है। अधिकतम बीमा राशि की कोई सीमा नहीं है। आइए इस योजना की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र डालें:

पॉलिसीधारक की आयु कम से कम 18 वर्ष

जीवन शिरोमणि पॉलिसी एक बचत योजना है जो शेयर बाजार से जुड़ी नहीं है। यह एक व्यक्तिगत जीवन बीमा योजना है। आपको चार साल तक हर महीने लगभग ₹94,000 जमा करने होंगे। आप यह प्रीमियम मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या साल में एक बार भी दे सकते हैं। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए पॉलिसीधारक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 14 साल की पॉलिसी के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष, 16 साल की पॉलिसी के लिए 51 वर्ष, 18 साल की पॉलिसी के लिए 48 वर्ष और 20 साल की पॉलिसी के लिए 45 वर्ष है।

जीवन शिरोमणि योजना के तहत, आपको समय-समय पर धन वापसी मिलती है। इसीलिए इसे मनी बैक योजना कहा जाता है। अगर आप 14 साल की पॉलिसी लेते हैं, तो आपको 10वें और 12वें साल में अपनी मूल बीमित राशि का 30% मिलेगा।

अगर आप 16 साल की पॉलिसी लेते हैं, तो यह राशि 12वें और 14वें साल में 35% होगी। इसी तरह, अगर आप 18 साल की पॉलिसी लेते हैं, तो आपको 14वें और 16वें साल में 40% ब्याज मिलेगा, और अगर आप 20 साल की पॉलिसी लेते हैं, तो आपको 16वें और 18वें साल में 45% ब्याज मिलेगा। शेष राशि पॉलिसी पूरी होने पर एकमुश्त दी जाएगी।

ऋण की सुविधा भी उपलब्ध

पॉलिसी खरीदने के एक साल बाद, अगर आपने पूरे साल का प्रीमियम चुकाया है, तो आप कुछ शर्तों के साथ ऋण ले सकते हैं। मृत्यु लाभ भी इसमें शामिल हैं। ग्राहक पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू (पॉलिसी समाप्त करने पर मिलने वाली राशि) के आधार पर भी ऋण ले सकते हैं।

पॉलिसी पर दिए जाने वाले ऋण पर लागू ब्याज दर समय-समय पर निर्धारित की जाएगी। अगर पॉलिसीधारक को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो उसे बीमित राशि का 10% एकमुश्त भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, उसे पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु लाभ भी मिल सकता है। आप एलआईसी की वेबसाइट https://licindia.in/ पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अस्वीकरण: आपकी स्वयं की जिम्मेदारी पर कहीं भी किए गए किसी भी वित्तीय निवेश के लिए आज समाज जिम्मेदार नहीं होगा।

