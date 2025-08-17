LIC Investment Scheme : सिर्फ एक बार करे निवेश पाएं जीवन भर पेंशन का लाभ, देखे योजना की पूर्ण जानकरी

LIC Investment Scheme(आज समाज) : रिटायरमेंट के बाद हर कोई आरामदायक जीवन जीने की कोशिश करता है। हर कोई अपने भविष्य की सुरक्षा चाहता है। इसके लिए देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC लोगों की मदद कर रही है। LIC न्यू जीवन शांति योजना के ज़रिए लोगों के बुढ़ापे को सुरक्षित कर रही है। इसमें आप एक साथ निवेश करके जीवन भर पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना की खास बात यह है कि इसमें निवेश करने के बाद आपको पेंशन की गारंटी मिलती है। इसमें भविष्य की प्लानिंग करना काफी आसान हो सकता है।

सिर्फ़ एक बार देना होगा प्रीमियम

LIC न्यू जीवन शांति योजना की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ़ एक बार प्रीमियम देना होगा; इसके बाद आपको जीवन भर पेंशन का लाभ मिलेगा। वहीं पेंशन की बात करें तो आप इसका लाभ मासिक, तिमाही, छमाही और वार्षिक आधार पर उठा सकते हैं। हालाँकि, यह योजना उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो बिना किसी आर्थिक तनाव के बुढ़ापे में स्थिर रहना चाहते हैं।

योजना में दो विकल्प उपलब्ध

एलआईसी की इस योजना में दो विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें सिंगल लाइफ के लिए डिफर्ड एन्युटी भी शामिल है। जिसमें केवल एक व्यक्ति को पेंशन का लाभ दिया जाता है, और दूसरा जॉइंट लाइफ के लिए डिफर्ड एन्युटी है, जिसमें पार्टनर्स को पेंशन का लाभ मिलता है। संयुक्त पॉलिसी में अगर पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को पूरी रकम मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 55 साल की उम्र में 11 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो 5 साल बाद यानी 60 साल की उम्र में आपको हर साल 102850 रुपये पेंशन का लाभ मिलता है।

कितना है न्यूनतम और अधिकतम निवेश

एलआईसी न्यू जीवन शांति योजना एक सिंगल प्रीमियम योजना है। इसमें आपको केवल एक बार निवेश करना होता है, और फिर आप आजीवन पेंशन का लाभ पा सकते हैं। इसमें न्यूनतम निवेश लगभग डेढ़ लाख रुपये का होता है। वहीं, अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब है कि आप इसमें जितना निवेश करेंगे, उतनी ही ज़्यादा पेंशन मिलेगी। 30 से 79 साल तक के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।