LIC FD Update : LIC हाउसिंग फाइनेंस की इस नई फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) स्कीम में करे निवेश और पाएं 7% तक का ब्याज

LIC FD Update (आज समाज) : अगर आप सुरक्षित और स्थिर आय की तलाश में हैं, तो भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) आपके लिए एक शानदार प्लान लेकर आई है। LIC की सब्सिडियरी कंपनी LIC हाउसिंग फाइनेंस की इस नई फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) स्कीम में निवेश करने पर आपको हर महीने एक तय ब्याज दर आपके बैंक खाते में सीधे जमा हो जाएगी।

इसका मतलब है कि अगर आप 1 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो आप हर महीने 6,500 रुपये तक कमा सकते हैं। इस स्कीम में सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त लाभ भी मिलता है।

सीनियर सिटीजन को 0.25% का अतिरिक्त ब्याज

LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की FD स्कीम में अभी सालाना 6.45% तक का ब्याज मिलता है। सीनियर सिटीजन को 0.25% का अतिरिक्त ब्याज भी मिलता है। कुछ स्कीम में यह दर 7% से भी अधिक हो सकती है। यह स्थिर और आकर्षक ब्याज दर उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो मार्केट में उतार-चढ़ाव से बचना चाहते हैं।

ज़रूरतों के अनुसार चुन सकते हैं अवधि

आप LIC की इस नई FD स्कीम में कम से कम 1 लाख रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। आप इस स्कीम में 1 साल से 5 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। आप अपनी वित्तीय ज़रूरतों के अनुसार अवधि चुन सकते हैं।

FD पर टैक्स छूट

आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 5 साल की FD पर टैक्स छूट पा सकते हैं। इसके अलावा, अगर आपकी कुल ब्याज आय 40,000 रुपये (सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये) से अधिक है, तो आप फॉर्म 15G/H जमा करके TDS कटौती का दावा भी कर सकते हैं। यह टैक्स बेनिफिट इस निवेश को और भी फायदेमंद बनाता है।

आवश्यक दस्तावेज

इस स्कीम के लिए आवेदन करते समय आपको ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। इनमें पहचान का प्रमाण, पता का प्रमाण और आय संबंधी विवरण शामिल हैं:

आधार कार्ड

पैन कार्ड

पासपोर्ट साइज़ फोटो

बैंक खाता विवरण

पिछले तीन महीने के बैंक स्टेटमेंट

आय प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण

आंशिक निकासी और लोन की सुविधा

इस प्लान में समय से पहले निकासी और लोन की सुविधा भी है। आप 6 महीने के बाद आंशिक निकासी कर सकते हैं। किसी आपात स्थिति में, आप अपनी FD का एक निश्चित प्रतिशत तक लोन भी ले सकते हैं (जैसा कि प्लान में दिया गया है)। यह सुविधा निवेश को लिक्विड बनाती है।

LIC FD प्लान एक अच्छा विकल्प

LIC FD और बैंक FD, दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर आप मार्केट रिस्क से बचना चाहते हैं और रेगुलर इनकम पाना चाहते हैं, तो LIC FD प्लान एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि यह अक्सर बैंक FD की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ब्याज दर देता है, खासकर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के ज़रिए। लेकिन, अगर आप सिर्फ़ सबसे ज़्यादा ब्याज दर चाहते हैं, तो आपको अलग-अलग बैंकों के FD रेट की तुलना करनी होगी। स्थिरता, सुरक्षा और मासिक इनकम के लिए LIC FD एक बेहतरीन समाधान है।

