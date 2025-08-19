LIC Bima Sakhi Yojana : महिलाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता और नौकरी का अवसर भी

LIC Bima Sakhi Yojana (आज समाज) : सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनके बारे में अक्सर लोगों को जानकारी नहीं होती। ऐसी एक योजना है LIC बीमा सखी योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को 7000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बीमा सखी योजना क्या है?

18 से 70 वर्ष की महिलाएं कर सकती हैं आवेदन

LIC बीमा सखी योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इस योजना के तहत 10वीं कक्षा पास महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। योजना के माध्यम से LIC एजेंट बनने के लिए पहले तीन साल की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं को पैसे भी दिए जाते हैं।

महिलाओं को पहले साल 7000 रुपये, दूसरे साल 6000 रुपये और तीसरे साल 5000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। अगर कोई महिला ट्रेनिंग के दौरान किसी का बीमा कराती है, तो उसे कमीशन भी मिलता है।

ट्रेनिंग के बाद नौकरी का अवसर भी

बीमा सखी योजना के तहत, महिलाओं को ट्रेनिंग के बाद नौकरी का अवसर भी मिलता है। हालाँकि, इसके लिए महिला का स्नातक होना ज़रूरी है। स्नातक और ट्रेनिंग के बाद, कोई भी महिला अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ADO के पद के लिए आवेदन कर सकती है। इस योजना का उद्देश्य कार्यबल में महिलाओं का योगदान बढ़ाना है। साथ ही, उनकी आर्थिक स्थिति को भी मज़बूत करना है।

आवेदन कैसे करें

आप इस योजना के लिए LIC के कार्यालय या वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।