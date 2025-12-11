LIC agent beaten to death : एलआईसी एजेंट की जमीन विवाद में पीट पीट कर हत्या

रेवाड़ी के गांव नैनसुखपुरा में बुधवार की रात हुई वारदात

हमले में मृतक के परिवार की तीन और लोग भी गंभीर रूप से घायल

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। जिले के गांव नैनसुखपुरा में बुधवार रात जमीनी विवाद में गांव के ही कुछ लोगों ने घर में घुसकर 52 वर्षीय एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी, जबकि हमले में तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हुए है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक व आरोपियों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।जानकारी के अनुसार नैनसुखपुरा निवासी महेश कुमार का गांव के ही रहने वाले महावीर से डेढ़ एकड़ जमीन खरीदी थी। बंटवारे को लेकर महेश का महावीर के परिवार के साथ विवाद चल रहा था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

रात को किया हमला

पीडि़त परिवार के अनुसार बुधवार की रात करीब साढ़े नौ बजे जब महेश अपने परिवार के साथ घर में मौजूद थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के 18-19 लोग दीवार फांदकर उनके घर में घुस गए और लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया। हमले में महेश गंभीर रूप से घायल हो गए। महेश को बचाने के लिए आए भाई मुख्तयार, भाभी सरोज चाची धनपति पर भी आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में तीन लोग घायल हो गए। चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर आस-पास के लोग जमा हो गए, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महेश कुमार को मृत घोषित कर दिया गया।

परिवार में शव लेने से किया इनकार

वारदात की सूचना मिलने पर जाटुसाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। बृहस्पतिवार को पुलिस ने नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया। मृतक के परिवारजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव लेने से इनकार कर दिया। परिवार के लोगों ने बताया कि आरोपियों ने एक साल पहले भी महेश पर हमला किया था। महेश के एक बेटा व एक बेटी है। कोसली के डीएसपी विद्यानंद ने आरोपियों को जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। डीएसपी के आश्वासन के बाद परिवार के लोग शव लेने के लिए राजी हुए। फिलहाल जाटुसाना थाना पुलिस ने 19 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

