LIC AAO / AE Pre Result Out 2025 : LIC AAO / AE ने जारी किया अपना परिणाम , ऐसे देखे परिणाम

Sandeep Singh
LIC AAO AE has released its results; here's how to check them.
LIC AAO AE Pre result out

LIC AAO / AE Pre Result 2025 Out : अगर आप भी थे LIC AAO / AE की परीक्षा के उम्मीदवार और बैठे थे इंतज़ार में अपने परिणाम के तो आपको बता दे की लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ने आज अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर AAO / AE परीक्षा 2025 का प्री रिजल्ट जारी कर दिया है। यह परीक्षा 03 अक्टूबर 2025 को हुई थी, और एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 08 सितंबर 2025 थी। उम्मीदवार पोर्टल पर लॉग इन करके अपने एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या जन्मतिथि का इस्तेमाल करके अपना प्री रिजल्ट देख सकते हैं। डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।

कैसे चेक और डाउनलोड करें LIC AAO / AE प्री रिजल्ट 2025 

  • सबसे पहले, LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • होमपेज पर, “करियर” या “भर्ती” सेक्शन देखें।
  • “AAO/AE प्रारंभिक परिणाम 2025” वाले लिंक पर क्लिक करें।
  • अपना पंजीकरण नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि डालें।
  • आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा!
  • बाद में उपयोग के लिए एक प्रति रखने के लिए डाउनलोड या प्रिंट पर क्लिक करें।