Letter written to CM : निजी सचिव पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए सीएम को लिखा पत्र  : डॉ. मिड्ढा

चंडीगढ़ में नई विधानसभा नहीं बनने बारे अभी तक केंद्र से कोई पत्र प्राप्त नही हुआ

Jind News, आज समाज , जींद। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि उनके निजी सचिव मोहित शर्मा पर शहर के एक व्यक्ति भारत भूषण शर्मा द्वारा आय से अधिक संपत्ति जुटाने के आरोप लगाए हैं, इसे लेकर उन्होंने सीएम को पत्र लिख दिया है। इस पत्र में उन्होंने स्वयं पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की है। इसके अलावा जब भी यह जांच शुरू होगी तो उस दिन से वे अपने निजी सचिव को छुट्टी पर भेज देगें।

डिप्टी स्पीकर वीरवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है कि इस मामले की जांच में वे सहयोग करेंगे। वह खुद चाहते हैं कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो। उन्होंने कहा कि यदि जांच में शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में जांच अधिकारी लगाए जाने की चर्चा पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि इस मामले के अभी कोई जांच या जांच अधिकारी नियुक्त नही हुआ है। यह जानकारी एक सोशल मीडिया पर डाली गई है, जो कि झूठ है।

यूटूबर बिना जानकारी ना डाले कोई पोस्ट

उन्होंने अपील की है कि कोई भी यूटूबर बिना जानकारी कोई ऐसी पोस्ट ना डाले अन्यथा उसे कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में हरियाणा के अलग विधानसभा बनाने की मंजूरी ना देने के प्रश्न पर कहा कि केंद्र सरकार की और से चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा नहीं बनने के प्रस्ताव को खारिज करने बारे अभी तक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

यदि ऐसा कोई पत्र प्राप्त होता है तो मुख्यमंत्री नायब सिंह केंद्र से पुन: अनुरोध करेगें। उन्होंने जींद के चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में छात्राओं द्वारा यौन शोषण की शिकायत बारे कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि शहर के भारत भूषण उर्फ रिंकू शर्मा ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, डीजीपी विजिलेंस को शिकायत भेज कर डिप्टी स्पीकर के निजी सचिव मोहित शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने के आरोप लगाए थे।

यह भी पढ़े : Jind Accident : बारातियों की कार पेड़ से टकराई, दुल्हे के भाई तथा भाभी की मौत