Lenovo Tab Plus Gen 2 Launch: Lenovo ने लॉन्च किया पावरफुल टैबलेट, 9 JBL स्पीकर और दमदार बैटरी से जीतेगा दिल

Lenovo Tab Plus Gen 2 Launch: Lenovo ने अपनी लेटेस्ट LOQ गेमिंग मॉनिटर सीरीज़ के साथ Lenovo Tab Plus Gen 2 को पेश करके भारत में अपने प्रोडक्ट लाइनअप का विस्तार किया है। मनोरंजन, प्रोडक्टिविटी और गेमिंग के लिए डिज़ाइन किए गए इस नए Android टैबलेट में प्रीमियम डिस्प्ले, पावरफुल MediaTek चिपसेट, शानदार नौ-स्पीकर वाला JBL ऑडियो सेटअप और बड़ी बैटरी दी गई है।

भारत में Lenovo Tab Plus Gen 2 की कीमत

Lenovo Tab Plus Gen 2 दो स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है। 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत ₹35,999 है, जबकि 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत ₹38,999 है। यह टैबलेट ‘सेलेस्टियल व्हाइट’ (Celestial White) फ़िनिश में आता है और Lenovo की ऑफिशियल वेबसाइट, प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म और ऑफ़लाइन रिटेल स्टोर पर उपलब्ध है।

टैबलेट के साथ-साथ, Lenovo ने अपनी नई LOQ मॉनिटर लाइनअप भी पेश की है, जिसकी कीमत ₹9,799 से शुरू होती है। इस सीरीज़ में अभी LOQ 24-10, LOQ 27-10 और LOQ 27Q-10 शामिल हैं, जबकि जल्द ही इसमें 32-इंच का मॉडल भी शामिल होने की उम्मीद है।

Lenovo Tab Plus Gen 2 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Lenovo Tab Plus Gen 2 Android 16 पर चलता है और कंपनी ने Android 18 तक दो बड़े Android OS अपग्रेड के साथ-साथ 2030 तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है।

इसमें 12.1-इंच का 2.5K IGZO LCD डिस्प्ले है, जिसका रिज़ॉल्यूशन 1600 × 2560 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120Hz, आस्पेक्ट रेशियो 16:10 और पिक्सल डेंसिटी 249ppi है। यह पैनल 600 निट्स की सामान्य ब्राइटनेस देता है, जो आउटडोर में बेहतर विज़िबिलिटी के लिए ‘हाई ब्राइटनेस मोड’ (HBM) में 800 निट्स तक पहुँच जाता है। इस डिवाइस में MediaTek Dimensity 7400 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, जिसके साथ 8GB LPDDR5 RAM और 256GB तक UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज मिलती है। यूज़र्स माइक्रो-SD कार्ड के ज़रिए स्टोरेज को 2TB तक बढ़ा सकते हैं।

इस टैबलेट की एक खास बात इसका 360-डिग्री घूमने वाला किकस्टैंड है, जो कई तरह से देखने की सुविधा देता है। इसमें स्टैंड मोड, थिएटर मोड, हैंगिंग मोड और लीन मोड जैसे विकल्प शामिल हैं, जिससे इसे इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान हो जाता है।

कैमरा और ऑडियो

फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो कॉल के लिए, टैबलेट में ऑटोफ़ोकस वाला 13MP का रियर कैमरा है, जबकि सामने की तरफ़ सेल्फ़ी और वर्चुअल मीटिंग के लिए 8MP का फ़िक्स्ड-फ़ोकस कैमरा दिया गया है।

इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है JBL-ट्यून्ड नाइन-स्पीकर सिस्टम जिसमें Dolby Atmos है। यह फ़िल्मों, गेमिंग और म्यूज़िक के लिए शानदार सराउंड-साउंड अनुभव देता है।

कनेक्टिविटी और बैटरी

Lenovo Tab Plus Gen 2 में Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display और Bluetooth 5.4 का सपोर्ट है। इसमें IP52 रेटिंग भी है, जो धूल और पानी की हल्की बौछारों से सुरक्षा देती है।

इसमें एक अनोखा ब्लूटूथ स्पीकर मोड भी है, जिससे टैबलेट एक अलग वायरलेस स्पीकर की तरह काम कर सकता है। इससे यूज़र्स सीधे अपने स्मार्टफ़ोन से म्यूज़िक या पॉडकास्ट स्ट्रीम कर सकते हैं। चार्जिंग के दौरान किकस्टैंड पर रखने पर, यह डिजिटल फ़ोटो फ़्रेम या स्मार्ट डेस्क क्लॉक में भी बदल सकता है।

इस डिवाइस में 45W फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 10,200mAh की बैटरी है। Lenovo के अनुसार, एक बार चार्ज करने पर यह टैबलेट लगातार 15 घंटे तक YouTube वीडियो प्लेबैक दे सकता है।

यह टैबलेट कई ऑप्शनल एक्सेसरीज़ के साथ काम करता है, जैसे Lenovo Tab Pen Plus, Lenovo Sleeve Suite, Lenovo 68W USB Type-C Wall Charger और Lenovo Wireless Keyboard; ये सभी अलग से बेचे जाते हैं।

Lenovo ने नए LOQ गेमिंग मॉनिटर पेश किए

Lenovo ने अपनी नई LOQ मॉनिटर सीरीज़ भी पेश की है, जिसमें LOQ 24-10, LOQ 27-10 और प्रीमियम LOQ 27Q-10 शामिल हैं। खास LOQ 27Q-10 मॉडल में 27-इंच का QHD IPS डिस्प्ले, 180Hz रिफ्रेश रेट और बहुत तेज़ 0.5ms रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। यह HDR10 को सपोर्ट करता है, 99% sRGB कलर कवरेज देता है और बेहतर गेमप्ले के लिए AMD FreeSync और VESA Adaptive Sync टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है।

पूरे LOQ मॉनिटर लाइनअप को PlayStation 5 (PS5), Xbox और Nintendo Switch जैसे गेमिंग कंसोल के साथ आसानी से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह उन गेमर्स के लिए एक बढ़िया विकल्प बन जाता है जो हाई-परफॉर्मेंस डिस्प्ले चाहते हैं।