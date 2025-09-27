Leh Violence Today Update: लेह में गिरफ्तारी के बाद राजस्थान की जोधपुर जेल भेजे गए सोनम वांगचुक

लेह प्रशासन ने रासुका के तहत गिरफ्तारी का वाजिब ठहराया

(आज समाज), लेह/जयपुर: लेह में इसी हफ्ते हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद गिरफ़तार किए गए प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राजस्थान की जोधपुर जेल भेज दिया गया है। लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने व पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक लेह में अनशन पर बैठे थे। प्रदर्शन की अगुवाई सोनम कर रहे थे और उनके समर्थन में कुछ और लोग भी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत उन्हें शुक्रवार को गिरफ़्तार कर लिया था।

हिंसक र्पदर्शनों में मंगलवार को हो गई थी 4 लोगों की मौत

मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने बंद का आह्वान किया और इस दौरान हिंसा भड़क गई। प्रदर्शन में शामिल होगों ने पुलिस वाहन तोड़ दिए, पथराव किया व कुछ वाहनों को आग लगा दी। भाजपा का दफ्तर भी फूंक दिया था। बिगड़ी स्थिति को देखते हुए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और इस दौरान 4 लोगों क मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे।

लद्दाख डीआईपीआर ने की जोधपुर स्थानांतरित करने की पुष्टि

लद्दाख के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय (डीआईपीआर) ने आज एक बयान जारी कर सोनम वांगचुक को राजस्थान के जोधपुर जेल में शिफ्ट करने की पुष्टि की और उनकी गिरफ्तारी को रासुका के तहत सही ठहराया। अधिकारियों ने कहा, कई बार देखा गया है कि वांगचुक राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक और शांति एवं कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली तथा समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं को बाधित करने वाली गतिविधियों में शामिल रहा है।

लेह में सामान्य स्थिति बहाल करना ज़रूरी

लेह प्रशासन द्वारा जारी बयान में नेपाल आंदोलन और अरब स्प्रिंग का हवाला देते हुए कहा गया कि सोनम वांगचुक के कथित भड़काऊ भाषणों की वजह से बुधवार को हिंसा हुई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा, लद्दाख के शांतिप्रिय शहर लेह में सामान्य स्थिति बहाल करना ज़रूरी है। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि वांगचुक आगे ऐसा कोई काम न करें जिससे सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान हो। इसी पृष्ठभूमि में, प्रशासन ने विशिष्ट जानकारी के आधार पर विचार-विमर्श करके उन्हें NSA के तहत हिरासत में लेने और जोधपुर ले जाने का निर्णय लिया।

