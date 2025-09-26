Leh Protest Update: लेह में स्थिति तनावपूर्ण, आज भी बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज

- 27 सितम्बर को भी बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान
Leh Violence Today Update, (आज समाज) लेह: केंद्र शासित प्रदेश लेह में गुरुवार को भी स्थिति तनावपूर्ण रहने के बाद जिला मजिस्ट्रेट आईएएस रोमिल सिंह डोंक (Romil Singh Donk) ने कर्फ्यू (curfew) की अवधि 2 दिन (26 और 27 सितम्बर) के लिए बढ़ा दी है। इसके तहत सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान, जिनमें स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी केंद्र और कोचिंग सेंटर शामिल हैं, आज और कल बंद रहेंगे।
यह भी पढ़े: Leh Protest Live Updates: भूख हड़ताल खत्म, सोनम वांगचुक पर भीड़ को उकसाने का आरोप, लेह में कर्फ्यू
बुधवार को आंदोलन हिंसक हो गया था आंदोलन
लद्दाख को पूर्ण राज्य और छठी अनुसूची की मांग को लेकर बुधवार को आंदोलन हिंसक हो गया था और इसके बाद गुरुवार को भी हालात तनावपूर्ण रहे जिसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। डीएम ने कहा है कि मौजूदा हालात में छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इस फैसले का मुख्य उद्देश्य है।अधिसूचना में कहा गया है, लेह के मुख्य शिक्षा अधिकारी, सभी कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षा संस्थानों के प्रमुख इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे।
4 लोगों की मौत, 80 से अधिक घायल
प्रदर्शनकारी लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और क्षेत्र की जनजातीय समुदायों की सुरक्षा के लिए छठी अनुसूची सहित संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लागू करने की मांग कर रहे थे। 24 सितंबर को प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे, घायल हो गए। इस हिंसक प्रदर्शन में सरकारी इमारतों और वाहनों को आग लगाने सहित व्यापक नुकसान हुआ।
ज़रूरी कार्रवाई के लिए संबधित विभागों को सूचित किया
लेह के सीनियर पुलिस अधीक्षक को ज़रूरी कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया है, जबकि स्कूल शिक्षा निदेशक और आईसीडीएस लेह के प्रोग्राम अधिकारी को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, डीआईपीआर लेह के सहायक निदेशक को यह आदेश व्यापक स्तर पर प्रचारित करने का काम सौंपा गया है। अधिकारियों ने सभी संबंधित लोगों को याद दिलाया है कि वे इस बंद को गंभीरता से लें और लेह में सभी शैक्षणिक संस्थानों में बिना किसी अपवाद के इसे लागू करें।
यह भी पढ़े: Leh Protests Turn Violent: लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हिंसक हुआ प्रदर्शन