Leh Protest Live Updates: भूख हड़ताल खत्म, सोनम वांगचुक पर भीड़ को उकसाने का आरोप, लेह में कर्फ्यू

हिंसक प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत, 30 अन्य घायल

लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग

Leh Protest Today Update, (आज समाज) लेह: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में बुधवार को हुए हिंसक प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए हैं, जिसके बाद यहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। केंद्र सरकार का दावा है कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया था। बता दें कि वांगचुक 15 दिन से अनशन पर बैठे थे और उनके समर्थन में युवा व छात्र भी हड़ताल पर बैठे। हिंसक प्रदर्शनों के बाद वांगचुक ने अनशन समाप्त कर दिया है।

घायलों में सुरक्षाकर्मी भी घायल

गौरतलब है कि वांगचुक के नेतृत्व में प्रदर्शन में शामिल लोग लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। 15 लोग 10 सितंबर से 35 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे थे। इस बीच उनमें से दो लोगों की तबीयत खराब हो गई और उन्हें मंगलवार शाम को अस्पताल ले जाया गया। इसके नाराज लेह एपक्स बॉडी (एलएबी) के युवा विंग ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया था।

प्रदर्शनकारियों ने लगा दी थी बीजेपी कार्यालय में आग

सूत्रों के अनुसार प्रदर्शनकारी मामले में केंद्र से जल्द वार्ता करवाने की भी मांग कर रहे थे। केंद्र से अगले महीने वार्ता प्रस्तावित है। बुधवार को उस समय हिंसा भड़की जब बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी और पुलिस से भिड़ गए। इस दौरासन झड़प में 30 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हो गए और आत्मरक्षा में की गई गोलीबारी में कुछ लोगों की मौत भी हो गई।

सीधे केंद्र सरकार के अधीन आ गया है लद्दाख

बता दें कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद से, लद्दाख का राजनीतिक और कानूनी दर्जा विवादित बना हुआ है। विभाजन से दो केंद्र शासित प्रदेश बने: जम्मू-कश्मीर, जिसमें विधानमंडल है और लद्दाख, जिसमें विधानमंडल नहीं है, जिससे लद्दाख सीधे केंद्र सरकार के अधीन आ गया। इसके जवाब में, लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग बढ़ी है, जो जनजातीय बहुल क्षेत्रों को स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से विधायी और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करती है। यह मांग इसलिए भी मजबूत है क्योंकि लद्दाख की 90 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जनजाति से है।

