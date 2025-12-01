Punjab Breaking News : कर्मचारियों की जायज मांगें जल्द होंगी पूरी : भुल्लर

रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त, परिवहन मंत्री के साथ बैठक के दौरान बनी सहमति

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब रोडवेज और पनबस कर्मचारियों द्वारा पिछले कुछ दिनों से की जा रही हड़ताल समाप्त हो गई है। रविवार को पट्टी (तरनतारन) में परिवहन मंत्री के साथ हुई बैठक के दौरान कर्मचारी यूनियन के साथ सहमति बन गई। बैठक के बाद परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि जिन कर्मचारियों को निलंबित किया गया था, उन्हें बहाल किया जाएगा और कर्मचारियों की बाकी जायज मांगों का भी जल्द समाधान किया जाएगा।

कर्मचारियों की भलाई के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मंत्री ने आगे बताया कि विभाग द्वारा लाई जा रही नई बसों के संबंध में कर्मचारी यूनियनें दखलअंदाजी नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि डिपो स्तर पर जो कर्मचारी किसी गैर-कानूनी गतिविधि में शामिल पाए गए, उनके मामलों में यूनियनें बिना वजह दखल नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जहां कर्मचारियों और मुलाजिमों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं राज्य के लोगों और यात्रियों के हितों का भी पूरा ध्यान रख रही है। मंत्री ने कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे जनहित में अपनी सेवाएं दें और सरकार भी अपने कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखेगी।

हर समस्या का हल बातचीत से होता है

लालजीत भुल्लर ने आगे बताया कि राज्य में सरकारी बस सेवा बहाल हो गई है। उन्होंने कहा कि हर मुश्किल से मुश्किल मामले का हल बातचीत के माध्यम से निकाला जा सकता है। उन्होंने ड्राइवरों और कंडक्टरों को कहा कि बस अड्डों पर स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों का विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि वही देश का भविष्य हैं।

