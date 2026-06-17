Pranit More Controversy: प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा पर कानूनी शिकंजा, अब गुरुग्राम पुलिस ने भी दर्ज किया केस

By
Mohit Saini
-
0
29
Pranit More Controversy: प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा पर कानूनी शिकंजा, अब गुरुग्राम पुलिस ने भी दर्ज किया केस
Pranit More Controversy: प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा पर कानूनी शिकंजा, अब गुरुग्राम पुलिस ने भी दर्ज किया केस

Pranit More Controversy: “₹370 बिरयानी” वाले कमेंट पर जो सोशल मीडिया पर वायरल विवाद शुरू हुआ था, वह अब एक बड़े कानूनी मुद्दे में बदल गया है। स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हिमांशु जांगड़ा पर गुरुग्राम पुलिस द्वारा उनके खिलाफ नई FIR दर्ज करने के बाद कानूनी जांच बढ़ रही है।

यह ताज़ा कार्रवाई नेशनल कमीशन फॉर विमेन (NCW) के दखल के बाद हुई है, जिसने कथित तौर पर ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे कंटेंट पर गंभीरता से ध्यान दिया है। आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने ऐसी बातें कहीं जो महिलाओं के लिए आपत्तिजनक थीं और सहमति और जेंडर डिग्निटी के प्रति नुकसानदायक सोच को बढ़ावा दिया।

यह विवाद कैसे शुरू हुआ?

यह विवाद प्रणित मोरे के एक लाइव स्टैंड-अप कॉमेडी परफॉर्मेंस से जुड़ा है। शो के दौरान, उन्होंने एक ऑडियंस मेंबर, हिमांशु जांगड़ा से बातचीत की, जिसने एक महिला को डेट पर ले जाने के बारे में एक कहानी शेयर की।

वायरल क्लिप के मुताबिक, हिमांशु ने आउटिंग के दौरान बिरयानी खाने पर करीब ₹370 खर्च करने की बात कही। जब उसने कथित तौर पर यह इशारा किया कि खाने के पैसे देने के बदले में उसे उस महिला से कुछ पाने का हक है, तो स्थिति में गुस्सा फैल गया।

वीडियो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलने के बाद, कई यूज़र्स ने कमेंट्स की आलोचना की, और हिस्सा लेने वालों पर महिलाओं के प्रति समस्या पैदा करने वाले और अपमानजनक रवैये को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

सोशल मीडिया पर विरोध तेज़ हुआ

यह विवाद तब और बढ़ गया जब ऑनलाइन चर्चाओं में सोशल मीडिया पर्सनैलिटी डॉ. सेजल पवार से जुड़े और कंटेंट पर ध्यान गया। जहां हिमांशु जांगड़ा को महिलाओं के बारे में गलत टिप्पणी करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, वहीं डॉ. पवार भी उन कमेंट्स के लिए जांच के दायरे में आईं जिन्हें काफी हद तक आपत्तिजनक माना गया था।

जैसे-जैसे लोगों की आलोचना तेज़ हुई, प्रणित मोरे ने एक वीडियो माफी जारी की, जिसमें उन्होंने घटना पर अफसोस जताया और विरोध को दूर करने की कोशिश की।

कानूनी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं

यह इस विवाद से जुड़ी पहली कानूनी कार्रवाई नहीं है। इससे पहले, खबर है कि महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने इस घटना से जुड़े कंटेंट को लेकर प्रणित मोरे, हिमांशु जांगड़ा, डॉ. सेजल पवार और कई दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

अब, नेशनल कमीशन फॉर विमेन की शिकायत और बातचीत के बाद, गुरुग्राम पुलिस ने भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे मामला और बढ़ गया है।

अब कई जांच चल रही हैं, और यह विवाद सोशल मीडिया की बहस से कहीं आगे बढ़कर कानूनी दायरे में आ गया है। अधिकारियों से उम्मीद है कि वे चल रही प्रक्रिया के तहत आरोपों और डिजिटल सबूतों की जांच करेंगे।

इस मामले ने एक बार फिर ऑनलाइन कंटेंट, पब्लिक जिम्मेदारी और डिजिटल युग में ह्यूमर की सीमाओं के बारे में बड़ी बातचीत शुरू कर दी है।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग