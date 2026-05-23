Mahabharat Fame Balram: एक्टिंग के लिए छोड़ दी थी एसीपी की नौकरी

36 साल बाद अब इस हाल में हैं महाभारत के बलराम

Mahabharat Fame Balram, (आज समाज), नई दिल्ली: बीआर चोपड़ा की महाभारत (1988) भारतीय टेलीविजन के इतिहास का वो पन्ना है, जिसका हर किरदार अमर हो चुका है। शो में भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भाई और शेषनाग के अवतार बलराम का बलशाली किरदार तो आपको याद ही होगा। गदा थामे पर्दे पर अपनी कड़क आवाज से दुर्योधन और भीम जैसे योद्धाओं को भी शांत करा देने वाले इस एक्टर का नाम है सागर सालुंके।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर भगवान का रोल करने वाला ये एक्टर असल जिंदगी में एक बेहद कड़क पुलिस आॅफिसर था? आइए जानते हैं कि महाभारत के 36 साल बाद अब ये एक्टर कहां हैं और किस हाल में दिन गुजार रहे हैं।

बहुत कम लोग जानते हैं कि मखमली और भारी-भरकम पोशाक पहनकर भगवान बलराम का रोल करने वाले सागर सालुंके असल जिंदगी में खाकी वर्दी पहनकर अपराधियों के छक्के छुड़ाते थे। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले सागर सालुंके पुलिस महकमे में एक बेहद सम्मानित पद पर थे। वे मुंबई पुलिस में असिस्टेंट कमिश्नर आॅफ पुलिस यानी एसीपी थे और मुंबई के मशहूर सांताक्रुज पुलिस स्टेशन में उनकी पोस्टिंग हुई थी।

स्पेशल परमिशन लेकर की थी महाभारत की शूटिंग

सागर सालुंके को बचपन से ही एक्टिंग का जबरदस्त शौक था। पुलिस की व्यस्त और तनावभरी नौकरी के बीच भी वे थिएटर और एक्टिंग के लिए वक्त निकाल ही लेते थे। उनके कुछ नाटकों को देखने के बाद जब बीआर चोपड़ा की टीम ने उन्हें महाभारत में बलराम के किरदार के लिए चुना, तो उनके सामने नौकरी और शौक के बीच एक बड़ी चुनौती थी। चूंकि वे एक बड़े सरकारी पद पर थे, इसलिए उन्होंने बकायदा सरकार और विभाग से स्पेशल परमिशन (विशेष अनुमति) ली और बलराम बनकर कैमरे के सामने आ गए।

माधुरी दीक्षित की फिल्म में बने विलेन

महाभारत टीवी पर आते ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई और सागर सालुंके के पहले ही किरदार ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया। बलराम के रूप में उन्हें देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जबरदस्त लोकप्रियता मिली। इस अपार सफलता के बाद सागर ने अपने शौक को ही अपना फुल-टाइम करियर बनाने का फैसला कर लिया। उन्होंने पुलिस विभाग की अपनी पोस्ट से समय से पहले ही रिटायरमेंट (इस्तीफा) ले लिया।

इसके बाद वे पूरी तरह फिल्मों और टीवी शोज में एक्टिव हो गए। उन्होंने बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की सुपरहिट फिल्म जिंदगी एक जुआ में एक खूंखार विलेन (खलनायक) का किरदार निभाया था, जिसे काफी पसंद किया गया। इसके अलावा उन्होंने दर्जनों हिंदी फिल्मों और कई टीवी सीरियल्स में अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी।

36 साल बाद अब किस हाल में हैं बलराम

महाभारत के प्रसारण को आज करीब 36 साल बीत चुके हैं। कई कलाकार आज इस दुनिया में नहीं हैं, तो कई गुमनामी में खो गए। लेकिन सागर सालुंके आज भी अपनी जिंदगी को बेहद जिंदादिली से जी रहे हैं। सागर आज भी एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं और उन्हें जब भी कोई अच्छा रोल मिलता है, वे कैमरे के सामने आने से पीछे नहीं हटते।

इसके साथ ही, बदलते दौर की डिजिटल दुनिया के साथ कदम मिलाते हुए वे अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और वे अपने फैंस के साथ भी जुड़े रहते हैं। इस चैनल पर महाभारत के दौर के अनसुने किस्से-कहानियां शेयर करते हैं। एक पुलिस आॅफिसर से लेकर भगवान बलराम और फिर यूट्यूब क्रिएटर बनने का उनका ये सफर वाकई हर किसी को प्रेरित करता है।

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