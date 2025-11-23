National Cashew Day: जानें काजू खाने के फायदे

सेहत, दिमाग और दिल के लिए सुपरफूड है काजू

National Cashew Day, (आज समाज), नई दिल्ली: काजू कतली से लेकर काजू के स्नैक्स तक, काजू शायद एक ऐसा मेवा है जिसे लोग खाते तो बड़े मन से हैं लेकिन इसके बारे में जानते कम हैं। हर साल 23 नवंबर को नेशनल काजू डे के दौरान एक पसंदीदा स्नैकिंग और पार्टी नट को पहचाना जाता है। काजू न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि पोषण से भरपूर एक ऐसा ड्राई फ्रूट हैं जो सेहत के लिए कई तरह से लाभकारी है।

इसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन ई, के, बी6, कॉपर, मैग्नीशियम और एंटीआॅक्सिडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। रोजाना संतुलित मात्रा में काजू खाने से न सिर्फ ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि कई बीमारियों से भी बचाव होता है। यहां जानिए काजू खाने के 10 बड़े फायदे।

ब्राजील से आया काजू

काजू नट, काजू के पेड़ से निकाला गया एक बीज है। यह पेड़ उत्तर-पूर्वी ब्राजील में पैदा हुआ था। हालांकि, अब यह अपने काजू सेब और नट्स के लिए ट्रॉपिकल मौसम में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। चमड़े जैसी पत्तियों वाला, जो घुमावदार तरीके से लगी होती हैं, सदाबहार काजू का पेड़ 32 फीट तक ऊंचा होता है और अक्सर इसका तना टेढ़ा-मेढ़ा होता है। फूल छोटे होते हैं, जो हल्के हरे रंग से शुरू होकर लाल हो जाते हैं, और हर एक में पांच पतली, नुकीली पंखुड़ियां होती हैं।