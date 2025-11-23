National Cashew Day: जानें काजू खाने के फायदे

National Cashew Day: जानें काजू खाने के फायदे

सेहत, दिमाग और दिल के लिए सुपरफूड है काजू
National Cashew Day, (आज समाज), नई दिल्ली: काजू कतली से लेकर काजू के स्नैक्स तक, काजू शायद एक ऐसा मेवा है जिसे लोग खाते तो बड़े मन से हैं लेकिन इसके बारे में जानते कम हैं। हर साल 23 नवंबर को नेशनल काजू डे के दौरान एक पसंदीदा स्नैकिंग और पार्टी नट को पहचाना जाता है। काजू न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि पोषण से भरपूर एक ऐसा ड्राई फ्रूट हैं जो सेहत के लिए कई तरह से लाभकारी है।

इसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन ई, के, बी6, कॉपर, मैग्नीशियम और एंटीआॅक्सिडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। रोजाना संतुलित मात्रा में काजू खाने से न सिर्फ ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि कई बीमारियों से भी बचाव होता है। यहां जानिए काजू खाने के 10 बड़े फायदे।

ब्राजील से आया काजू

काजू नट, काजू के पेड़ से निकाला गया एक बीज है। यह पेड़ उत्तर-पूर्वी ब्राजील में पैदा हुआ था। हालांकि, अब यह अपने काजू सेब और नट्स के लिए ट्रॉपिकल मौसम में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। चमड़े जैसी पत्तियों वाला, जो घुमावदार तरीके से लगी होती हैं, सदाबहार काजू का पेड़ 32 फीट तक ऊंचा होता है और अक्सर इसका तना टेढ़ा-मेढ़ा होता है। फूल छोटे होते हैं, जो हल्के हरे रंग से शुरू होकर लाल हो जाते हैं, और हर एक में पांच पतली, नुकीली पंखुड़ियां होती हैं।

  • दिल को रखे स्वस्थ: काजू में हेल्दी मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इससे हार्ट डिजीज का जोखिम कम हो जाता है। इसमें मौजूद एंटीआॅक्सिडेंट आर्टिलरीज को भी मजबूत बनाते हैं।
  • हड्डियों को बनाए मजबूत: काजू कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर से भरपूर होता है। ये सभी मिनरल्स हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और बोन डेंसिटी में सुधार करते हैं। बढ़ती उम्र में होने वाले जोड़ों के दर्द या कमजोरी से भी बचाव करता है।
  • दिमाग के लिए बेहद फायदेमंद: काजू में मौजूद हेल्दी फैट्स और विटामिन्स मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। यह मेमोरी पावर, फोकस और मूड में सुधार करते हैं। कॉपर और आयरन की मौजूदगी से ब्रेन को पर्याप्त आॅक्सीजन मिलती है।
  • पाचन को करे बेहतर: काजू में डाइटरी फाइबर मौजूद होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कब्ज की समस्या से राहत देता है। यह आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को भी बढ़ावा देता है।
  • इम्यूनिटी बढ़ाए: काजू में जिंक, एंटीआॅक्सिडेंट और विटामिन ए जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। नियमित सेवन शरीर को संक्रमण और वायरल बीमारियों से लड़ने में मदद करता है।
  • त्वचा को बनाए ग्लोइंग: काजू के तेल में मौजूद एंटीआॅक्सिडेंट त्वचा को फ्री-रेडिकल्स से बचाते हैं। यह त्वचा की नमी बनाए रखता है और झुर्रियों को कम करता है। काजू का सेवन त्वचा को अंदर से पोषण देता है, जिससे नेचुरल ग्लो आता है।
  • वेट लॉस में मददगार: हेल्दी फैट्स और प्रोटीन से भरपूर काजू खाने पर लंबे समय तक भूख कम लगती है। इससे ओवरईटिंग नहीं होती और वजन नियंत्रण में रहता है। लेकिन ध्यान रहे, इसे सीमित मात्रा में ही खाएं।
  • ब्लड शुगर कंट्रोल करे: काजू में मौजूद हेल्दी फैट और फाइबर ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करते हैं। मधुमेह के मरीज संतुलित मात्रा में काजू खा सकते हैं, क्योंकि यह अचानक शुगर लेवल बढ़ने से रोकता है।
  • बालों को बनाता मजबूत: काजू में मौजूद कॉपर और आयरन बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं। यह स्कैल्प में ब्लड सकुर्लेशन बढ़ाता है, जिससे बालों का झड़ना कम होता है और उनकी ग्रोथ में सुधार होता है।
  • एनर्जी का सोर्स: काजू में हेल्दी फैट, प्रोटीन और विटामिन होते हैं, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं। दिन की शुरूआत या बीच में स्नैक के रूप में काजू खाना थकान दूर करता है और शरीर को एक्टिव रखता है। लेकिन इस बात का ध्यान भी रखें कि काजू हेल्दी तो हैं लेकिन रोजाना 4 से 6 काजू ही काफी हैं। ज्यादा खाने से वजन बढ़ सकता है या डाइजेशन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं।