Fertilizer: जानें कैसे नारियल के छिलके, राख और सड़ी सब्जियों से तैयार करें खाद

पूरी तरह आॅर्गेनिक होती इन चीजों से तैयार खाद
Fertilizer, (आज समाज), नई दिल्ली: कहते हैं कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती, सभी के अपने-अपने महत्व होते हैं। इसके अलावा हमारे देश के लोगों की चाहत भी होती है कि किसी भी चीज के नष्ट होने तक वो हमारे काम आती रहे। आज आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आप फालतू समझते हैं लेकिन वो आपके लिए बहुत काम की हो सकती हैं। हम आपको नारियल के छिलके, राख और सड़ी सब्जियों का ऐसा यूज बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत असरदार हो सकता है।

बेकार चीजों का इस्तेमाल

राख की बात करें या सड़े-गले फल-सब्जी और छिलकों की। इन सब का इस्तेमाल गार्डन में उपयोगी खाद के रूप में किया जा सकता है। आपको बता दें कि इन सभी चीजों से होम गार्डन के लिए उपयोगी खाद बना सकते हैं। आपको बता दें कि इन चीजों से बनाई जाने वाली खाद पूरी तरह आॅर्गेनिक होती हैं और इनके इस्तेमाल से पौधों के ग्रोथ में मदद मिलती है।

कैसे बनाई जाती है खाद

  • कोकोपीट: सबसे पहले नारियल के छिलकों की बात कर लेते हैं जिसे बारीक पीसकर पाउडर बनाया जाता है और फिर इस पाउडर को 2 घंटे के लिए पानी में भिगोया जाता है। इसके बाद इसे छानकर गमले या पौधे में डाल सकते हैं। इसे कोकोपीट कहा जाता है जिसके बहुत से फायदे होते हैं।
  • राख की खाद: राख को सिंपली पानी में भिगोकर रखें और छानकर इसका पानी स्टोर कर लीजिए। इस पानी को लिक्विड खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लिक्विड खाद से पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे जरूरी तत्व मिलते हैं जो पौधों की पैदावार बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
  • सड़ी सब्जियों की खाद: सड़ी सब्जियां और सब्जियों के छिलकों को बेकार समझना एक बड़ी गलती है। इसको एक साथ इकट्ठा करें और उसमें थोड़ा गोबर, गुड़ और बेसन मिलाकर पानी डालें। इस घोल को रोजाना डंडे की मदद से चलाते रहें। 8-10 दिनों बाद ये कोल्ड खाद के रूप में तैयार हो जाएगी। ये पौधों के लिए बेस्ट खाद है।