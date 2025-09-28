Fertilizer: जानें कैसे नारियल के छिलके, राख और सड़ी सब्जियों से तैयार करें खाद

पूरी तरह आॅर्गेनिक होती इन चीजों से तैयार खाद

Fertilizer, (आज समाज), नई दिल्ली: कहते हैं कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती, सभी के अपने-अपने महत्व होते हैं। इसके अलावा हमारे देश के लोगों की चाहत भी होती है कि किसी भी चीज के नष्ट होने तक वो हमारे काम आती रहे। आज आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आप फालतू समझते हैं लेकिन वो आपके लिए बहुत काम की हो सकती हैं। हम आपको नारियल के छिलके, राख और सड़ी सब्जियों का ऐसा यूज बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत असरदार हो सकता है।

बेकार चीजों का इस्तेमाल

राख की बात करें या सड़े-गले फल-सब्जी और छिलकों की। इन सब का इस्तेमाल गार्डन में उपयोगी खाद के रूप में किया जा सकता है। आपको बता दें कि इन सभी चीजों से होम गार्डन के लिए उपयोगी खाद बना सकते हैं। आपको बता दें कि इन चीजों से बनाई जाने वाली खाद पूरी तरह आॅर्गेनिक होती हैं और इनके इस्तेमाल से पौधों के ग्रोथ में मदद मिलती है।

कैसे बनाई जाती है खाद