Liquid Compost: जानें रसोई के बचे पानी से कैसे बनाएं लिक्विड कम्पोस्ट

पौधों के लिए नैचुरल टॉनिक होता है लिक्विड कम्पोस्ट, तुरंत पोषक तत्व करता है प्रदान

Liquid Compost, (आज समाज), नई दिल्ली: लिक्विड कम्पोस्ट एक तरल जैविक घोल होता है जो पौधों को तुरंत पोषक तत्व प्रदान करता है। इसे घर में उपलब्ध पानी और रसोई के बचे हुए पदार्थों से बनाया जा सकता है। इस पानी में सूक्ष्म पोषक तत्व, खनिज, और विटामिन मौजूद होते हैं जो मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारते हैं और पौधों की बढ़वार को प्राकृतिक रूप से बढ़ाते हैं। यह न सिर्फ केवल आपके पौधों के लिए पोषण का प्राकृतिक स्रोत है, बल्कि पानी और संसाधनों की भी बचत करता है।

साथ ही यह यह मिट्टी में नई जान डालता है और पौधों को हरा-भरा बनाए रखता है। थोड़ी सी कोशिशों और समझदारी से आप अपने घर की रसोई को एक ग्रीन लैब में बदल सकते हैं, जहां हर बूंद पानी का सही उपयोग होता है।

क्या होता है लिक्विड कम्पोस्ट

किस तरह का पानी है फायदेमंद

सब्जी धोने या उबालने के पानी में पौधों के लिए आवश्यक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं।

दाल या चावल उबालने का पानी काबोर्हाइड्रेट और मिनरल्स से लैस होता है जो पौधों को ऊर्जा और मिट्टी को पोषण देते हैं।

फलों के छिलकों को उबालने का पानी विटामिन सी और पोटैशियम से भरपूर होता है, जिससे पौधे हरे-भरे रहते हैं।

दूध या दही धोने के पानी (थोड़ी मात्रा में) में कैल्शियम और लैक्टिक एसिड होता है, जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है।

कैसे बनाएं लिक्विड कम्पोस्ट

जब भी आप सब्जियां या दाल-चावल उबालें, उस पानी को फेंकने के बजाय किसी बर्तन या बाल्टी में इकट्ठा करें।

इस पानी में केले, टमाटर, खीरा, आलू या सेब के छिलके डाल दें। ये छिलके अतिरिक्त पोषक तत्व देंगे।

थोड़ी मिट्टी या गोबर डालें जिससे पानी में मौजूद जैविक तत्व तेजी से सड़ेंगे और पोषक तत्व घुल जाएंगे।

इसे ढक्कन से बंद करके 3-5 दिन तक छाया में रखें और हर दिन इसे थोड़ा हिलाएं ताकि आॅक्सीजन बनी रहे।

4-5 दिन बाद इLiquid Compostस घोल को छान लें और 1 लीटर लिक्विड कम्पोस्ट को 5 लीटर पानी में मिलाकर पौधों में डालें।

फायदे

पौधों को तुरंत पोषण और ऊर्जा मिलती है।

मिट्टी की गुणवत्ता और नमी बनी रहती है।

जड़ों की वृद्धि और फूल-फलों की संख्या बढ़ती है।

रासायनिक खादों पर निर्भरता घटती है। घर का कचरा और पानी दोनों को रि-साइकिल करके प्रयोग कर सकते हैं।

बरतें कुछ सावधानियां