Mint Farming: जानें किचन गार्डेन में कैसे उगाएं पुदीना

सर्दियों में भी फायदेमंद होता है पुदीना
Mint Farming, (आज समाज), नई दिल्ली: पुदीना ऐसी जड़ी-बूटी है जो गर्मी ही नहीं, सर्दियों में भी उतनी ही फायदेमंद होती है। आमतौर पर लोग इसे सिर्फ गर्मी में ताजगी देने वाला मानते हैं, लेकिन इसके औषधीय गुण ठंड के मौसम में भी आपकी सेहत को कई तरह से सहारा देते हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ सर्दियों में भी पुदीना खाने और घर पर उगाने की सलाह देते हैं। ठंड के मौसम में पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, ऐसे में पुदीना स्वाभाविक रूप से पाचन को बेहतर बनाता है।

सर्दियों में बनाएं चाय

पुदीने की पत्तियों में मौजूद मेंथॉल गैस, कब्ज, इनडाइजेशन और भारीपन को कम करता है। साथ ही, यह मौसमी फ्लू, खांसी और जुकाम में भी राहत देता है, क्योंकि यह गले को साफ करता है और शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है। पुदीने की चाय सर्दियों में शरीर को गर्माहट देती है और साइनस या ठंडे मौसम में होने वाली बंद नाक की समस्या में बेहद उपयोगी है। इसके अलावा, पुदीना इम्यून सिस्टम मजबूत करने में भी मदद करता है, जो सर्दियों में खासतौर पर बहुत महत्वपूर्ण होता है।

किचन गार्डन में कैसे उगाएं

  • पुदीना उगाना बेहद आसान है और इसके लिए किसी खास मौसम या बड़े स्पेस की जरूरत नहीं होती। सर्दियों में भी इसे आसानी से उगाया जा सकता है।
  • पुदीना बीज से धीमे उगता है, इसलिए स्टेम कटिंग सबसे बेहतर तरीका है।
  • 5-6 इंच लंबी पुदीने की ताजी टहनी लेकर नीचे की पत्तियां हटा दें और मिट्टी में लगा दें।
  • पुदीना हल्की, भुरभुरी और नमी वाली मिट्टी में जल्दी बढ़ता है।
  • गमले की मिट्टी में 50 फीसदी गार्डन सॉयल, 25 फीसदी बालू और 25 फीसदी खाद मिलाएं।
  • ठंड के मौसम में पुदीने को हल्की धूप बहुत फायदेमंद होती है। दिन में 3-4 घंटे की धूप मिल जाए तो पौधा तेजी से फैलता है।
  • पुदीने को नमी पसंद है, लेकिन पानी भराव नहीं। मिट्टी हल्की सूखी दिखे तभी पानी दें।
  • तेज ठंड पड़ने पर गमले को बालकनी के अंदर या ऐसी जगह रखें जहां बहुत तेज हवाएं न आती हों।
  • लगाने के 20-25 दिन बाद पत्तियां तोड़ना शुरू कर सकते हैं। जितना तोड़ते जाएंगे, उतनी नई पत्तियां निकलती जाएंगी।

किचन गार्डन में पुदीना होने के फायदे

अगर आपके किचन गार्डन में पुदीना है तो यह हमेशा ताजा और रसायन-मुक्त मिलेगा। आप इसे चटनी, चाय, डिटॉक्स वॉटर, सलाद और कई तरह के व्यंजनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यह मच्छरों को भी दूर रखने में मदद करता है और घर की हवा को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करता है।