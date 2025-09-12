Fennel: जानें बालकनी या छत पर सौंफ उगाने का तरीका

पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है सौंफ

Fennel, (आज समाज), नई दिल्ली: कई लोग भोजन के बाद सौंफ खाना पसंद करते हैं। लेकिन सौंफ के इसके अलावे भी कई फायदे हैं। सौंफ पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, सांसों से दुर्गंध दूर करता है। सौंफ खाने से वजन भी कम होता है। इतने सारे गुणों वाले सौंफ को मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो इसे अपनी बालकनी में गमले में आसानी से उगा सकते हैं। चलिए इसको उगाने का तरीका स्टेप-बाय-स्टेप बताते हैं।

बीज का चुनाव

गमले में सौंफ उगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बीज का चुनाव करना है। अगर आपने गलत बीज चुन लिया तो सौंफ उगाना सपना ही रह जाएगा। अगर आपने मार्केट में बिकने वाली भुनी हुई, रंगीन सौंफ के बीज लेते हैं तो इससे पौधा नहीं उगेगा। इसलिए प्रोसेस सौंफ नहीं लेना चाहिए। सूखी और कच्ची सौंफ लेनी चाहिए। सौंफ उगाने के लिए पूरी तरह से साबुत और कड़क बीज होने चाहिए। देसी सौंफ या आॅर्गेनिक सौंफ जल्दी उगते हैं।

अच्छे बीजों की पहचान कैसे करें?

अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बीज उगेगा या नहीं तो एक गीले कपड़े में 10 से 15 सौंफ के बीज लपेट लें। इसे किसी डिब्बे में 2-3 दिन के लिए गर्म स्थान पर रख दें। इस डिब्बे को रोजाना गीला करते रहें। अगर 3 दिन बाद 7-8 बीजों में अंकुर निकलने लगे तो समझ जाइए कि ये बीज ठीक हैं।

गमले में सौंफ उगाने का तरीका

गमले में सौंफ उगाने के लिए अच्छी मिट्टी के साथ खाद की भी जरूरत होती है। गमले में 70 फीसदी सामान्य मिट्टी में 30 फीसदी गोबर की खाद मिलना चाहिए। मिट्टी का पीएच 5।5 से 6।8 के बीच होना चाहिए।

बीज को 8 से 12 घंटे तक भिगोकर रखे

सौंफ को उगाने के लिए एक ऐसा गमला लेना चाहिए, जिसके नीचे छेद हो, ताकि पानी निकल सके। सौंफ के बीजों को बोने से पहले 8 से 12 घंटे तक भिगोकर रखना चाहिए। इससे बीज जल्दी अकुंरित होते हैं। अगर बीज पुराने हैं तो इसे जरूर करना चाहिए। कम से कम 12 इंच गहरे गमले में मिट्टी भर देना चाहिए। इसके बाद गमले में एक से डेढ़ इंच गहराई में सौंफ के बीज बोने चाहिए।

सौंफ के पौधे को कितनी धूप चाहिए

सौंफ के पौधों को धूप और पानी की भी जरूरत होती है। बीज बोने के बाद गमले में हल्का पानी का छिड़काव करना चाहिए। पौधों में रोजाना पानी का छिड़काव करना चाहिए। सौंफ के पौधों को रोजाना 4 से 6 घंटे की सीधी धूप की जरूरत होती है। इसलिए गमले को ऐसी जगह पर रखना चाहिए, जहां पर्याप्त धूप मिलती हो।

कितने दिन में तैयार होगा पौधा

सौंफ के बीज 7 से 10 दिन के भीतर अंकुरित होने लगते हैं। अगर आप हरी पत्तियों के लिए सौंफ उगा रहे हैं तो 30 से 45 दिनों में पत्तियां 6 से 8 इंच की हो जाती है। इन पत्तियों को धीरे-धीरे काटकर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप पौधे से सौंफ पाना चाहते हैं तो 90 से 120 दिन का वक्त लगता है। जब बीज हल्के भूरे रंग के हो जाएं और फूल सूखने लगे तो कटाई करनी चाहिए।

