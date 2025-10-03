Gardening Tips: जानें छत पर बेकार पड़े कंटेनर में कैसे उगाएं अलग-अलग तरह की सब्जियां

तेजी से बढ़ रहा इस तरीके से सब्जियां उगाने का चलन

Gardening Tips, (आज समाज), नई दिल्ली: शहरों में जगह की कमी और व्यस्त जीवनशैली के कारण पारंपरिक खेती करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। छत, आंगन या बालकनी जैसे छोटे-छोटे स्थानों का सही उपयोग करके भी घर पर सब्जियां उगाई जा सकती हैं। यही वजह है कि आजकल कंटेनर गार्डनिंग यानी गमलों, प्लास्टिक डिब्बों या यहां तक कि पुराने ड्रम और टोकरी में सब्जियां उगाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। यह तरीका न केवल कम जगह में खेती का समाधान है, बल्कि घर पर जैविक और ताजा सब्जियां प्राप्त करने का आसान साधन भी है।

क्यों है कंटेनर गार्डनिंग खास

जिन लोगों के पास खेत या बड़ा बगीचा नहीं है, वे भी घर की छत, बालकनी या खिड़की के पास छोटे गमलों में पौधे लगाकर खेती का आनंद ले सकते हैं। कंटेनर में मिट्टी की मात्रा नियंत्रित रहती है, जिससे पानी और खाद डालना आसान हो जाता है और रोगों का खतरा भी कम हो जाता है।

बाजार की सब्जियों में अक्सर रसायनों का उपयोग होता है, लेकिन घर पर उगाई गई सब्जियां पूरी तरह सुरक्षित और सेहतमंद होती हैं। साथ ही, कंटेनर पौधों को धूप या मौसम के अनुसार इधर-उधर शिफ्ट करना भी आसान बना देता है।

किन सब्जियों को उगाएं कंटेनर में

कंटेनर गार्डनिंग लगभग हर तरह की सब्जियों के लिए कारगर है। टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी जैसी फलदार सब्जियां छोटे गमलों में अच्छी तरह उग सकती हैं। पालक, मेथी, धनिया, हरा प्याज और सलाद पत्ता जैसी पत्तेदार सब्जियां भी कंटेनर में जल्दी तैयार हो जाती हैं।

अगर गहरे गमले या ड्रम का इस्तेमाल किया जाए तो गाजर, मूली, चुकंदर और आलू जैसी जड़ वाली सब्जियां भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं। कुछ लोग तो अब कंटेनर में स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट जैसे फल भी उगा रहे हैं।

इन बातों का रखें ध्यान