Custard Apple: जानें कैसे घर पर उगाएं कस्टर्ड एप्पल

Custard Apple, (आज समाज), नई दिल्ली: कस्टर्ड एप्पल (सीताफल), जिसे शरीफा भी कहा जाता है, एक बेहद स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर फल है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और एंटीआॅक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. कस्टर्ड एप्पल के पौधे को गमले में लगाना आसान है, लेकिन इसके लिए सही मिट्टी, गमला, देखभाल और सही तकनीक का ध्यान रखना जरूरी है।

गमले में कस्टर्ड एप्पल कैसे लगाएं

सही गमला चुनें।

गमला कम से कम 16-18 इंच गहरा और चौड़ा होना चाहिए।

नीचे ड्रेनेज होल जरूर होने चाहिए ताकि पानी जमा न हो।

मिट्टी के गमले या ग्रो बैग का इस्तेमाल बेहतर रहेगा।

मिट्टी की तैयारी

कस्टर्ड एप्पल को ढीली, उपजाऊ और ड्रेनेज वाली मिट्टी पसंद होती है।

40% बगीचे की मिट्टी

30% गोबर की खाद / वर्मी कंपोस्ट

20% नदी की रेत

10% कोकोपीट या पत्ती की खाद

टिप: मिट्टी को लगाने से पहले 1-2 दिन धूप में सुखा लें ताकि कीटाणु न रहें।

बीज या पौधा तैयार करें

कस्टर्ड एप्पल को आप बीज या नर्सरी से तैयार पौधे से लगा सकते हैं।

बीज से पौधा तैयार करने के लिए

पके हुए कस्टर्ड एप्पल से बीज निकालें।

इन्हें 24 घंटे पानी में भिगो दें।

फिर इन्हें सीधे गमले की मिट्टी में 1-1।5 इंच गहराई में लगाएं।

15-20 दिनों में अंकुरण शुरू हो जाएगा।

अगर पौधा खरीदना चाहें

नर्सरी से ग्राफ्टेड प्लांट लें, क्योंकि यह जल्दी फल देगा (2-3 साल में)।

गमले के बीच में पौधा लगाएं और चारों ओर की मिट्टी दबाकर सीधा खड़ा करें।

पानी देना

कस्टर्ड एप्पल के पौधे को हल्का नम रखना चाहिए।

गर्मियों में हफ्ते में 3-4 बार और सर्दियों में 1-2 बार पानी दें। ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं, इसलिए हमेशा ड्रेनेज का ध्यान रखें।

खाद और पोषण

हर 30-40 दिन में वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या बोन मील डालें।

फल आने के समय पोटाश और फॉस्फोरस वाली खाद दें ताकि फल मीठे और बड़े हों।

धूप और तापमान

कस्टर्ड एप्पल का पौधा 6-7 घंटे की सीधी धूप में सबसे अच्छा बढ़ता है।

20 सेल्सियस से 35 सेल्सियस तापमान इसके लिए आदर्श है।

छंटाई और देखभाल

पुराने, सूखे और कमजोर पत्तों को समय-समय पर काट दें।

पौधे को ज्यादा घना न होने दें, ताकि हवा और धूप ठीक से मिल सके।

कीट और रोग नियंत्रण

मिलीबग, एफिड्स, स्केल इंसेक्ट्स आदि से पौधे की रक्षा करें।

नीम का तेल (5एमएल प्रति लीटर पानी) महीने में एक बार छिड़कें।

फल कब आएंगे

बीज से उगाए पौधे में फल आने में 3-4 साल लगते हैं।

ग्राफ्टेड पौधे में केवल 2 साल में फल आ सकते हैं।

