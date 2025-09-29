Important Historical Events of 30 September : जानिए 30 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

Important Historical Events of 30 September आज समाज नेटवर्क (1955 – जेम्स डीन – हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता) : 1955 वह वर्ष था जब हॉलीवुड ने एक चमकता हुआ सितारा खो दिया-:जेम्स डीन। वे अमेरिकी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली और यादगार युवा अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। उनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण था उनका बगावती अंदाज़, गहरी भावनात्मक अभिव्यक्ति और युवा पीढ़ी से जुड़ाव।

जेम्स डीन ने बेहद कम समय में प्रसिद्धि पाई। उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में “Rebel Without a Cause” (1955), “East of Eden” (1955) और “Giant” (1956) शामिल हैं। अफ़सोस की बात है कि 30 सितंबर 1955 को, केवल 24 वर्ष की आयु में एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई।

उनकी आकस्मिक मौत ने उन्हें एक संस्कृति आइकन बना दिया — एक ऐसे युवा की छवि जो समाज से टकराता है, असमंजस में है, पर ईमानदार है। आज भी जेम्स डीन को “युवाओं की बगावती आत्मा” के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।

30 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1687 – औरंगजेब ने हैदराबाद के गोलकुंडा के किले पर क़ब्जा किया।

1947 – पाकिस्तान और यमन संयुक्त राष्ट्रसंघ में शामिल हुए।

1984 – उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच 1945 के बाद पहली बार सीमाएँ खोली गईं।

1993 – भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में भूकम्प के कारण 10,000 हज़ार से अधिक लोग मारे गए एवं लाखों बेघर हो गए।

2001 – इस्रायल की आतंरिक मंत्रिपरिषद ने फ़िलिस्तीन के साथ हुए समझौते को मंजूरी दी।

2001 – कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधव राव सिंधिया का निधन।

2002 – पाकिस्तान में कट्टरपंथी मुसलमानों ने एक मंदिर को तोड़ा, चीन ने भारत के साथ स्वेच्छा वार्ता को और सार्थक बनाने की इच्छा व्यक्त की।

2003 – विश्वनाथन आनंद ने विश्व रैपिड शतरंज चैम्पियनशिप जीती।

2004 – चीनी दार्शनिक कन्फ़्यूशियस की 2555वीं जयंती मनाई गयी।

2005 – समाचार एजेंसी रायटर ने इराक में अमेरिकी सेना द्वारा पत्रकारों का दमन करने का आरोप लगाया।

2007 – परवेज मुशर्रफ़ को दुबारा वर्दी में राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए विपक्ष के 236 सांसदोंं-विधायकोंं ने त्यागपत्र दिया। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत इब्राहिम गांबरी ने विपक्षी नेता आंग सान सूकी और म्यांमार की सैनिक सरकार से मुलाकात की। पॉप स्टार शकीरा ने पेरू और निकारागुआ में भूकम्प से हुए तबाही के लिए 159.1 करोड़ रुपये दान देने की घोषणा की।

2009 – प्रख्यात पार्श्व गायक मन्ना डे को वर्ष 2007 प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया।

2010 – इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने विवादित बाबरी मस्जिद मामले में जमीन को तीन हिस्सों में बांटकर रामलला, निर्मोही अखाड़े और वक्फ बोर्ड को एक-एक हिस्सा देने का फैसला सुनाया।

30 सितंबर को जन्मे व्यक्ति

1837 – पंडित श्रद्धाराम शर्मा- हिन्दी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी।

1922 – ऋषिकेश मुखर्जी- भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक।

1934 – राज कुमार डोरेन्द्र सिंह – मणिपुर के भूतपूर्व पाँचवें मुख्यमंत्री थे।

1970 – दीपा मलिक – भारत की शॉटपुट एवं जेवलिन थ्रो की खिलाड़ी।

1900 – एम. सी. छागला – प्रसिद्ध भारतीय न्यायधीश, राजनयिक तथा कैबिनेट मंत्री थे।

1861- गुरुजाडा अप्पाराव- प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार।

1962 – शान- भारतीय गायक।

1894 – आर. आर. दिवाकर – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के राजनीतिज्ञ थे।

1893 – वी. पी. मेनन – भारतीय रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के सहयोगी थे।

30 सितंबर को हुए निधन

2017 – यूसुफ़ शेख – भारतीय प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार थे।

2009 – राव वीरेन्द्र सिंह – हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे।

1955 – जेम्स डीन- हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता।

2001 – माधवराव सिंधिया – प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता।

1943 – रामानन्द चैटर्जी – पत्रकारिता जगत के एक पुरोगामी शख्सियत थे।

1994 – सुमित्रा कुमारी सिन्हा – भारतीय कवियित्री एवं लेखिका

1914 – अल्ताफ़ हुसैन हाली – अपने समय के प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार व कवि थे।

