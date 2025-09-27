Important Historical Events of 28 September : जानिए 28 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

स्वर कोकिला लता मंगेशकर।

Important Historical Events of 28 September : आज समाज नेटवर्क ( लता मंगेशकर – ख्यातिप्राप्त भारतीय पार्श्वगायिका हैं) लता मंगेशकर भारत की सबसे प्रसिद्ध और प्रिय गायिकाओं में से एक थीं। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। उन्हें ‘स्वर कोकिला’ के नाम से भी जाना जाता है। लता जी ने अपने करियर में 30,000 से अधिक गाने गाए, जो हिंदी के अलावा कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी थे।

उनकी आवाज़ में एक खास मिठास और भावनात्मक गहराई थी, जो श्रोताओं के दिल को छू जाती थी। उन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सहित कई सम्मान प्राप्त हुए।लता मंगेशकर का योगदान भारतीय संगीत जगत के लिए अमूल्य है। 6 फरवरी 2022 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी।

28 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

  • 1837 – अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली का शासन संभाला।
  • 1838 – बहादुरशाह ज़फ़र भारत में मुग़लों का अंतिम सम्राट, अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा।
  • 1887 – चीन के ह्वांग-हो नदी में बाढ़ से करीब 15 लाख लोग मरे।
  • 1923 – इथोपिया ने राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ी।
  • 1928 – अमेरिका ने चीन की राष्ट्रवादी च्यांग काई-शेक की सरकार को मान्यता दी।
  • 1950 – इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र का 60 वां सदस्य बना।
  • 1958 – फ्रांस में संविधान लागू हुआ।
  • 1994 – एतोमिया के जल पोत के तुर्क सागर में डूब जाने से 800 लोगों की मृत्यु।
  • 1997 – अमेरिकी अंतरिक्ष शटल अटलांटिक रूसी अंतरिक्ष केन्द्र ‘मीर’ से जुड़ा।
  • 2000 – सिडनी ओलम्पिक में 200 मीटर की दौड़ के स्वर्ण पदक का ख़िताब मोरियाना जोंस तथा केंटेरिस ने जीता।
  • 2001 – अमेरिका व ब्रिटिश सेना एवं सहयोगियों ने ‘ऑपरेशन एंड्योरिंग फ़्रीडम’ प्रारम्भ किया।
  • 2003 – यान रूस की धरती पर सुरक्षित उतरा।
  • 2004 – विश्व बैंक ने भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा।
  • 2006 – जापान के नव निर्वाचित एवं 90वें प्रधानमंत्री के रूप में शिंजो एबे ने शपथ ली। विश्व व्यापार संगठन के पूर्व प्रमुख सुपाचाओ पानिच पाकड़ी थाइलैंड के नये प्रधानमंत्री घोषित। तालिबान ने लादेन के जीवित होने की घोषणा की। फ़्रांस की चिकित्सा टीम ने लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण में एक व्यक्ति का सफल आपरेशन किया।
  • 2007 – मेक्सिको के तटीय क्षेत्रों में चक्रवर्ती तूफ़ान लोरेंजो ने भारी तबाही मचाई। नेशनल एयरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिशस्ट्रशन (नासा) ने विशेष यान डॉन का प्रक्षेपण किया। रूस ने ईरान के ख़िलाफ़ सुरक्षा परिषद के माध्यम से नये प्रतिबन्ध लगाने के प्रयास का विरोध किया।
  • 2009 – स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा पैन पैसिफिक ओपन के पहले राउंड में हार के बाद बाहर हुई।

28 सितंबर को जन्मे व्यक्ति

  • 551 ईसा पूर्व – चीन के दार्शनिक कनफ्यूसियस का जन्म।
  • 1885 – श्री नारायण चतुर्वेदी – हिन्दी के साहित्यकार तथा सरस्वती पत्रिका के संपादक।
  • 1836 – शिरडी साईं बाबा, आध्यात्मिक गुरु
  • 1907 – भगतसिंह, महान् स्वतंत्रता सेनानी
  • 1949 – राजेन्द्र मल लोढ़ा – भारत के 41वें मुख्य न्यायाधीश।
  • 1929 – लता मंगेशकर – ख्यातिप्राप्त भारतीय पार्श्वगायिका हैं।
  • 1921 – कल्याण मल लोढ़ा – प्रसिद्ध शिक्षाविद्, हिंदी लेखक, साहित्यिक आलोचक और समाज सुधारक थे।
  • 1956 – कमलेश डी. पटेल- इन्हें दाजी के नाम से भी जाना जाता है। आप आत्म-प्रबंधन, व्यावहारिक साधन और सार्वभौमिक मूल्यों से परिचित कराने में विश्वास रखते हैं।
  • 1982 – अभिनव बिन्द्रा – प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज़ हैं।
  • 1982 – रणबीर कपूर – बालीवुड अभिनेता
  • 1930 – क्रांति त्रिवेदी – 20वीं सदी की हिन्दी की सबसे प्रतिष्ठित लेखिकाओं में से एक थीं।
  • 1909 – पी. जयराज – अभिनेता।
  • 1746 – विलियम जोंस – अंग्रेज़ प्राच्य विद्यापंडित और विधिशास्त्री तथा प्राचीन भारत संबंधी सांस्कृतिक अनुसंधानों के प्रारम्भकर्ता।
  • 1896 – रामहरख सिंह सहगल – अपने समय के जानेमाने पत्रकार और क्रांतिकारी भावनाओं के व्यक्ति थे।

28 सितंबर को हुए निधन

  • 2022 – जयंती पटनायक – भारतीय सांसद तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थीं।
  • 1895 – लुईस पाश्चर – फ्रांस के प्रसिद्ध जैव वैज्ञानिक का निधन।
  • 1953 – एडविन हब्बल – प्रसिद्ध अमेरिकी खगोलशास्त्री का निधन ।
  • 2012 – बृजेश मिश्र – भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
  • 2008 – शिवप्रसाद सिंह – हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार।
  • 2015 – वीरेन डंगवाल – हिन्दी के प्रसिद्ध कवि।
  • 1983 – सी. एच. मुहम्मद कोया – ‘इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग’ के राजनीतिज्ञ और केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे।

