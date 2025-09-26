Important Histiorical Events of 27 September : जानिए 27 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

Important Histiorical Events of 27 September : आज समाज नेटवर्क(1998 – इंटरनेट सर्च इंजन गूगल की स्थापना हुई।)गूगल सर्च इंजन एक प्रसिद्ध और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला इंटरनेट आधारित खोज इंजन है। इसे 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा विकसित किया गया था, जब वे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्र थे।

गूगल का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को उनकी खोज से संबंधित सबसे सटीक और उपयोगी जानकारी प्रदान करना है। जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो वह गूगल पर कीवर्ड डालता है और गूगल उस विषय से जुड़े हजारों-लाखों वेबपेजों में से सबसे उपयुक्त परिणाम कुछ ही सेकंड में दिखा देता है।

गूगल सर्च इंजन की मदद से हम समाचार, चित्र, वीडियो, मैप, किताबें और बहुत कुछ आसानी से खोज सकते हैं। यह इंटरनेट पर जानकारी खोजने का सबसे तेज़, सुविधाजनक और लोकप्रिय माध्यम बन चुका है।आज गूगल दुनिया का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सर्च इंजन है और यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है।

27 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1290 – चीन के चिली की खाड़ी में भूकंप से करीब एक लाख लोगों की मौत हुई।

1760 – मीर कासिम बंगाल के नवाब बने।

1821 – मैक्सिको को स्वतंत्रता मिली।

1825 – इंग्लैंड में स्टॉकटन-डार्लिंगटन लाइन की शुरुआत के साथ दुनिया का पहला सार्वजनिक रेल परिवहन शुरू हुआ।

1940 – द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली, जर्मनी एवं जापान ने धूरी राष्ट्र के समझौते पर हस्ताक्षर किया।

1958 – मिहिर सेन ब्रिटिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने।

1961 – सिएरा लियोन संयुक्त राष्ट्र का सौवां सदस्य बना।

1988 – अमेरिकी अंतरिक्ष यान ‘डिस्कवरी’ का केप कैनेवरल से प्रक्षेपण।

1995 – बोस्निया में संघर्षरत तीन दलों के मध्य अमेरिकी मध्यस्थता में समझौता सम्पन्न।

1996 – अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान द्वारा क़ाबुल पर अधिकार, पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह एवं उनके भाई को सरेआम फ़ांसी।

1998 – इंटरनेट सर्च इंजन गूगल की स्थापना हुई।

1998 – जर्मनी में सम्पन्न हुए चुनाव में गेरहार्ड श्रोयडर ने हेल्मट कोल को हराकर नये चांसलर बने।

2000 – वेनेजुएला की राजधानी काराकस में ओपेक देशों का शिखर सम्मेलन शुरू।

2002 – न्यूयार्क में विश्व बैंक व आइएमएफ़ की वार्षिक बैठक शुरू।

2003 – ध्वनि से भी अधिक तेज़ गति से उड़ने वाले ब्रिटिश एयर के कांकर्ड विमान ने न्यूयार्क से लंदन के लिए आख़िरी उड़ान भरी।

2005 – बिल गेट्स लगातार ग्यारहवें साल दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बने।

2007 – पाकिस्‍तान के राष्‍ट्रपति परवेज मुशर्रफ़ ने राष्‍ट्रपति चुनाव के लिए परचा भरा।

2009 – भारत-पाक के विदेश मंत्रियों की बातचीत शुरू हुई।

27 सितंबर को जन्मे व्यक्ति

1848 – राधानाथ राय – उड़िया भाषा और साहित्य के प्रमुख कवि।

1871 – विट्ठलभाई पटेल – सरदार पटेल के बड़े भाई एवं प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी।

1932 – यश चोपड़ा – भारतीय निर्देशक।

1953 – माता अमृतानंदमयी – भारतीय, धार्मिक नेता।

1981 – लक्ष्मीपति बाला जी – भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी।

27 सितंबर को हुए निधन

2020 – जसवंत सिंह – भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता थे।

2015 – सैयद अहमद – भारतीय राजनीतिज्ञ, लेखक और कांग्रेस के सदस्य थे।

1590 – पोप अर्बन सप्तम – सबसे कम समय तक पोप रहे।

1833 – राजा राममोहन राय – समाज सुधारक।

1968 – बृजलाल वियाणी – मध्य प्रदेश के प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता।

1972 – रंगनाथन, एस. आर. – विख्यात पुस्तकालाध्यक्ष और शिक्षाशास्त्री।

2001 – कोटला विजय भास्कर रेड्डी – आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व 9वें मुख्यमंत्री थे।

2004 – शोभा गुर्टू – प्रसिद्ध भारतीय ठुमरी गायिका।

2008 – महेन्द्र कपूर – हिन्दी फ़िल्मों के एक प्रसिद्ध पार्श्वगायक।

1933 – कामिनी राय – प्रमुख बंगाली कवि, सामाजिक कार्यकर्ता और नारीवादी महिला थीं।

