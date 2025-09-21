Important Historical Events of 22 September : जानिए 22 सितंबर की महत्वपुर्ण घटनाएं

Important Historical Events of 22 September : आज समाज नेटवर्क (श्री गुरु नानक देव जी) श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को राय भोई की तलवंडी (वर्तमान में ननकाना साहिब, पाकिस्तान) में हुआ था। बचपन से ही वे अत्यंत धार्मिक और विचारशील थे। उन्होंने जात-पात, अंधविश्वास और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया।

गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म के मूल सिद्धांतों की स्थापना की, जिनमें एक ईश्वर में विश्वास (इक ओंकार), सबकी समानता, सेवा, ईमानदारी और करुणा शामिल हैं। उन्होंने पूरे जीवन भर यात्राएं कीं (उन्हें उदासियाँ कहा जाता है) और लोगों को सच्चाई, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया।

उनकी शिक्षाएँ आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं और लाखों लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाती हैं। गुरु नानक देव जी का निधन 1539 में हुआ, लेकिन उनका संदेश आज भी अमर है।

22 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1789 – अमेरिकी कांग्रेस ने पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय को अधिकृत किया।

1792 – फ्रांस गणराज्य की स्थापना की घोषणा हुई।

1903 – अमेरिकी नागरिक इटालो मार्चिओनी को आइसक्रीम कोन के लिए एक पेटेंट दिया गया।

1914 – मद्रास बंदरगाह पर जर्मन युद्धपोत इम्देन ने बमबारी की।

1949 – सोवियत संघ ने पहला परमाणु बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

1955 – ब्रिटेन में टेलीविजन का व्यावसायीकरण शुरू हुआ। इसमें प्रत्येक घंटे सिर्फ छह मिनट ही विज्ञापन के प्रसारण की अनुमति दी गयी और रविवार सुबह में इसे चलाने की इजाजत नहीं थी।

1961 – अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने शांति कोर की स्थापना के लिये कांग्रेस के अधिनियम पर हस्ताक्षर किए।

1966 – अमेरिकी यान ‘सर्वेयर 2’ चंद्रमा की सतह से टकराया।

1977 – अमेरिकी फुटबॉल टीम पेले के नेतृत्व में दो प्रदर्शनी मैच खेलने कलकत्ता (अब कोलकाता) पहुंची।

1980 – ईरान और इराक के बीच जारी सीमा संघर्ष युद्ध के रूप में परिवर्तित हुआ।

1988 – कनाडा की सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान और कनाडा के नागरिकों की नजरबंदी के लिए माफी मांगी और मुआवजा देने का भी वादा किया।

1992- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बोस्निया और हर्जेगोविना के बीच युद्ध में भूमिका के लिए यूगोस्लाविया को निष्कासित किया।

2002 – फ़्रांस ने आइवरी कोस्ट में अपनी सेना भेजी।

2006 – अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के कंस्ट्रक्शन मिशन पर गये अटलांटिस स्पेश क्राफ़्ट सकुशल अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर पर उतरा। नेशनल कैडिट कोर का 10 सदस्यीय दल मॉस्को के लिए रवाना।

2007 – ईरान ने 1800 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल धद्र का प्रदर्शन किया। नासा के एअर क्राफ़्ट ने मंगल ग्रह पर गुफाओं जैसी सात आकृतियों का पता लगाया।

2008- प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह अमेरिका और फ्रांस की दस दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए।

22 सितंबर को जन्मे व्यक्ति

1979 – रोहित सरदाना – भारतीय समाचार वक्ता थे।

1950 – पवन कुमार चामलिंग – भारत के सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री तथा राजनीतिक दल ‘सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट’ के संस्थापक।

1869 – वी. एस. श्रीनिवास शास्त्री – भारत के समाज सुधारक।

1853 – शारदा देवी – रामकृष्ण परमहंस की जीवन संगिनी थीं।

22 सितंबर को हुए निधन

2020 – आशालता वाबगांवकर – मराठी और हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थीं।

2011 – मंसूर अली ख़ान पटौदी, मशहूर भारतीय क्रिकेटर थे।

1991 – दुर्गा खोटे, हिन्दी व मराठी फ़िल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री।

1979 – जमीयत-ए-इस्लाम के संस्थापक मौलाना अब्दुल अली मौदूदी का निधन।

1539 – श्री गुरु नानक देव जी ,सिक्खों के पहले गुरु।

यह भी पढ़े:- Important Historical Events of 21 September : जानिए 21 सितंबर की महत्वपुर्ण घटनाए