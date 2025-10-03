Important Historical Events of 4 October : जानिए 4 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

Important Historical Events of 4 October : आज समाज नेटवर्क (1824 – मेक्सिको एक गणराज्य बना) 1824 में मेक्सिको एक स्वतंत्र गणराज्य (Republic) बना। स्पेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, शुरुआत में मेक्सिको एक साम्राज्य (Empire) के रूप में स्थापित हुआ था, लेकिन यह शासन व्यवस्था अस्थिर रही। 1823 में सम्राट अगुस्तिन इतेरबिदे (Agustín de Iturbide) का पतन हो गया और देश में गणराज्य स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़े।
4 अक्टूबर 1824 को, मेक्सिको का पहला संघीय संविधान अपनाया गया, जिसने मेक्सिको को संघीय गणराज्य (Federal Republic) घोषित किया। इस संविधान ने अमेरिका की तरह एक राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया और राज्यों को आंतरिक स्वायत्तता दी। इस प्रकार, मेक्सिको ने एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ओर अपने पहले कदम बढ़ाए।
4 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ
- 1227 – खलीफा अल-आदिल की हत्या।
- 1824 – मेक्सिको एक गणराज्य बना।
- 1963 – क्यूबा और हैती में चक्रवाती तूफान ‘फ्लोरा’ से छह हजार लोग मरे।
- 1996 – पाकिस्तान के 16 वर्षीय बल्लेबाज़ शाहिद अफ़रीदी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 37 गेंदों में शतक बनाकर विश्व कीर्तिमान रचा।
- 1977 – भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को हिंदी में संबोधित किया। हिंदी में दिया गया यह पहला संबोधन था।
- 2000 – चांग चून शियुंग ताइवान के नये प्रधानमंत्री बने।
- 2002 – पाकिस्तान में शाहीन प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया गया।
- 2005 – बाली बम कांड में दो संदिग्ध व्यक्ति गिरफ़्तार।
- 2006 – जूलियन असांजे ने विकीलीक्स की स्थापना की।
- 2008 – अमेरिका की विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस एक दिन के लिए भारत यात्रा पर रहीं।
- 2011 – अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट (आईएस) के मुखिया अबू बकर अल बगदादी को वैश्विक आतंकवादी के रूप में चिन्हित किया और साथ ही उस पर एक करोड़ डॉलर का ईनाम भी रखा।
- 2012 – चीन में आये भूस्खलन के बाद 19 लोग दबकर मरे।
- 2012 – फॉर्मूला वन के बादशाह माइकल शूमाकर ने संन्यास लिया।
4 अक्टूबर को जन्मे व्यक्ति
- 1927 – सरला ग्रेवाल – ‘भारतीय प्रशासनिक सेवा’ में भारत की दूसरी महिला अधिकारी तथा मध्य प्रदेश की भूतपूर्व राज्यपाल
- 1884 – रामचन्द्र शुक्ल- बीसवीं शताब्दी के हिन्दी के प्रमुख साहित्यकार
- 1857 – श्यामजी कृष्ण वर्मा- प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं लेखक
- 1931 – संध्या मुखर्जी – हिंदी और बांग्ला की पार्श्वगायिका थीं।
- 1992 – श्रीपद येस्सो नायक – भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं।
- 2014 – जीन क्लाउड दुवेलियर- हैती के 41वें राष्ट्रपति और नेता।
4 अक्टूबर को हुए निधन
- 2021 – शक्ति सिन्हा – भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव थे।
- 2015- इदिदा नागेश्वर राव- भारतीय फिल्म निर्देशक एवं निर्माता।
- 2004 – नीलमणि राउत्रे – भारतीय राजनीतिज्ञ तथा उड़ीसा राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे।
- 2011 – भगवत झा आज़ाद – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञों में से एक और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे।
- 1979 – कस्तूरी बाई – प्रसिद्ध भारतीय कवयित्री, जो माखनलाल चतुर्वेदी की बहन थीं।