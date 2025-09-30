Important Historical Events of 1 October : जानिए 1 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

Important Historical Events of 1 October : आज समाज नेटवर्क (1924 – जिमी कार्टर – अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति) जिमी कार्टर का जन्म 1 अक्टूबर 1924 को जॉर्जिया, अमेरिका में हुआ था। वे एक डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे और वर्ष 1977 से 1981 तक अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति के रूप में सेवा की। राष्ट्रपति बनने से पहले वे एक किसान, नौसेना अधिकारी और जॉर्जिया राज्य के गवर्नर रह चुके थे।

कार्टर का राष्ट्रपति कार्यकाल मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, ऊर्जा संकट से निपटने, और शांति स्थापित करने के प्रयासों (जैसे कि कैम्प डेविड समझौता – इज़राइल और मिस्र के बीच) के लिए जाना जाता है। हालांकि, उनका कार्यकाल आर्थिक मंदी और ईरान में अमेरिकी बंधकों की समस्या से भी प्रभावित रहा।

राष्ट्रपति पद से हटने के बाद, कार्टर ने मानवाधिकारों, चुनाव निगरानी और वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्हें 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

1 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1854 – भारत में डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ। टिकट पर महारानी विक्टोरिया का सिर और भारत बना होता था। इसकी कीमत आधा आना (1/32 रुपये) थी।

1919- हन्टर समिति की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1 अक्टूबर, 1919 ई. को की गई थी।

1949- चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन की शुरुआत हुई।

1949 – जनरल माओ-त्से-तुंग द्वारा चीन जनवादी गणराज्य (पीपुल्स रिपब्लिक आफ़ चाइना) की घोषणा।

1953- आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना।

1960 – नाइज़ीरिया यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ।

1967 – भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई।

1978 – लड़कियों की शादी की उम्र को 14 से बढा कर 18 और लड़कों का 18 से बढा कर 21 वर्ष किया गया।

1996 – अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा पश्चिम एशिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन।

1998 – श्रीलंका में किलिनोच्ची एवं मानकुलम शहरों पर कब्ज़े के लिए सेना एवं लिट्टे उगवादियों के बीच हुए संघर्ष में 1300 लोगों की मृत्यु।

2000 – सिडनी में 27वें ओलम्पिक खेल सम्पन्न।

2002 – एशियाड खेलों में स्नूकर प्रतिस्पर्द्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ।

2003 – नदियों को जोड़ने के सम्बन्ध में बांग्लादेश की आशंकाओं को भारत ने दूर किया।

2004 – इज़रायली प्रधानमंत्री एरियल शैरोन के मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर सैनिक कार्रवाई की योजना को मंजूरी दी।

2005 – इंडोनेशिया के बाली में हुए बम विस्फोट में 40 लोगों की मृत्यु।

2006 – इज़रायल ने लेबनान से अपनी सेना की आख़िरी टुकड़ी को भी वापस बुलाया।

2007 – जापान ने उत्तर कोरिया के ख़िलाफ़ प्रतिबन्धों को अगले छ: महीनों तक बढ़ाने की घोषणा की।

2008- आतंकवादियों ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बम ब्लास्ट किया।

2015- ग्वाटेमाला के संता काटरीना पिनुला में भारी बारिश और भूस्खलन से 280 लोगों की मौत।

1 अक्टूबर को जन्मे व्यक्ति

2001 – मनीष नरवाल – भारत के पैरा निशानेबाज़ हैं।

1995 – गुरदीप सिंह – भारतीय भारोत्तोलक (वेटलिफ़्टर) हैं।

1964 – तापिर गाओ – अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं।

1961 – डॉ. सुकमा आचार्य- रोहतक जिले के रुड़की गांव के ‘विश्ववारा कन्या गुरुकुल’ की प्राचार्या हैं।

1842 – एस. सुब्रह्मण्य अय्यर- स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद्‌ और सामाजिक कार्यकर्ता

1847 – एनी बेसेंट – प्रख्यात समाजसेवी, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी

1895 – लियाक़त अली ख़ाँ – पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री

1901- प्रताप सिंह कैरों- स्वतंत्रता सेनानी एवं पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री

1904 – ए. के. गोपालन – केरल के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता और भारत के स्वतंत्रता सेनानी

1919 – मजरूह सुल्तानपुरी – हिन्दी फ़िल्मों के प्रसिद्ध गीतकार

1927 – शिवाजी गणेशन – प्रसिद्ध तमिल अभिनेता

1928 – सूरज भान – भारतीय राजनीतिज्ञ एवं दलित नेता

1930 – जे. एच. पटेल – जनता दल के राजनीतिज्ञ थे, जो कर्नाटक के 15वें मुख्यमंत्री रहे।

1938 – माइकल फ़रेरा – भारत के महान् बिलियर्ड्स खिलाड़ी

1952 – शारदा सिन्हा – भारतीय राज्य बिहार की लोकप्रिय गायिका हैं।

1951 – जी.एम.सी. बालायोगी – प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष

1954 – पुरुषोत्तम रूपाला – भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं।

1966 – त्रिलोक सिंह ठकुरेला – राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत

1975 – सचिन देव बर्मन – बंगला और हिन्दी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक।

1951 – एन. रेड्डप्पा – आंध्र प्रदेश से भारतीय राजनीतिज्ञ हैं।

1945 – रामनाथ कोविंद – भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राजनेता हैं। वे राज्य सभा के भी सदस्य रह चुके हैं।

1914 – जीवन सिंह उमरानंगल – अकाली दल से संबंधित एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे।

1894 – सुधी रंजन दास – भारत के भूतपूर्व पाँचवें मुख्य न्यायाधीश थे।

1 अक्टूबर को हुए निधन