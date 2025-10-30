Important Historical Events of 31 October : जानिए 31 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाएं

Important Historical Events of 31 October : (1875 – सरदार वल्लभभाई पटेल) सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद गाँव में हुआ था। वे भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनेता और दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलनों में भाग लिया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उपप्रधानमंत्री बने। उन्होंने 562 से अधिक देशी रियासतों का भारत संघ में विलय कराकर राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ किया, जिसके कारण उन्हें “लौह पुरुष” (Iron Man of India) कहा जाता है।उनका योगदान भारत की अखंडता, एकता और प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ, लेकिन उनका देशभक्ति, दृढ़ संकल्प और नेतृत्व हमेशा भारतीय इतिहास में अमर रहेगा।

31 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1759 – फिलीस्तीन के साफेद में भूकंप से 100 लोग मारे गये।

1864 – नेवादा अमेरिका का 36वां प्रांत बना।

1905 – अमेरिका के सेंट पीटर्सबर्ग में क्रांतिकारी प्रदर्शन।

1908 – चौथे ओलंपिक खेलों का लंदन में समापन।

1914 – ब्रिटेन तथा फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।

1920 – मध्य यूरोपीय देश रोमानिया ने पूर्वी यूरोप के बेसाराबिया पर क़ब्ज़ा किया।

1953 – बेल्जियम में टेलीविजन का प्रसारण शुरू हुआ।

1956 – स्वेज नहर को फिर से खोलने के लिए ब्रिटेन तथा फ्रांस ने मिस्र पर बमबारी शुरू की।

1959 – सोवियत संघ तथा मिस्र ने नील नदी पर अस्वान बांध बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये।

1960 – बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान से करीब दस हजार लोगों की मौत।

1966 – भारत के मशहूर तैराक मिहिर सेन ने पनामा नहर को तैरकर पार किया।

1978 – ईरान में तेल कर्मचारियों की हड़ताल शुरू।

यमन ने अपना संविधान अंगीकार किया। 1982 – पोप जाॅन पॉल द्वितीय स्पेन जाने वाले पहले बिशप बने।

1984- भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पश्चात् राजीव गांधी भारत के 9वें प्रधानमंत्री बनें।

1989 – तुर्गत ओजल तुर्की के राष्ट्रपति चुने गये।

1996 – रासायनिक अस्त्र प्रतिबंध संधि को लागू करने के लिए आवश्यक 65 देशों की मंजूरी मिली।

2003 – हैदराबाद में आयोजित अफ़्रोएशियन हॉकी चैम्पियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराकर स्वर्ण प्राप्त किया। मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहतिर मोहम्मद ने शासन की बागडोर उपप्रधानमंत्री अब्दुल्ला अहमद को सौंपी।

मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथिर मुहम्मद के 22 वर्ष लंबे शासन का अंत हुआ। 2004 – फालुजा में अमेरिका ने हवाई हमला किया।

2005 – फ़िलिस्तीन-इस्रायल हिंसा न करने पर सहमत। रूस को वोल्कर रिपोर्ट के पीछे जोड़-तोड़ का सन्देह। चीन और नेपाल सीमा के संयुक्त निरीक्षण पर सहमत।

2006 – श्रीलंका सरकार ने तमिल विद्रोहियों पर जाफना प्राय:द्वीप में जवानों पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया।

2008- देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को गुप्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने सम्बन्धी विधेयक को केन्दीय मंत्रीमण्डल ने मंज़ूरी दी।

2015 – रूसी एयरलाइन कोगलीमाविया का विमान 9268 उत्तरी सिनाई में दुर्घटनाग्रस्त होने से विमान में सवार सभी 224 लोगों की मौत।

31 अक्टूबर को जन्मे व्यक्ति

1875 – सरदार वल्लभ भाई पटेल – भारत के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतन्त्र भारत के प्रथम गृह मंत्री

1889 – नरेन्द्र देव – भारत के प्रसिद्ध विद्वान, समाजवादी, विचारक, शिक्षाशास्त्री और देशभक्त।

1922 – नोरोदम शिनौक – कंबोडिया के राजा थे।

1926 – नरिंदर सिंह कपानी – भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक विज्ञानी हैं।

1943 – ओमान चांडी – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ और केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे।

1943 – जी. माधवन नायर, भारतीय वैज्ञानिक और ‘इसरो’ के भूतपूर्व अध्यक्ष

1962 – सर्बानन्द सोनोवाल – असम के 14वें मुख्यमंत्री और भारत की सोलहवीं लोकसभा के सांसद हैं।

1977 – देबदीप मुखोपाध्याय – भारत के एक प्रसिद्ध कंप्युटर विज्ञानी हैं।

31 अक्टूबर को हुए निधन

1975- सचिन देव बर्मन, बंगला और हिन्दी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक। प्रमुख फ़िल्में- आराधना

1984 – इन्दिरा गांधी – भारत की चौथी प्रधानमंत्री

2005 – अमृता प्रीतम, प्रसिद्ध कवयित्री, उपन्यासकार और निबंधकार।

2005 – पी. लीला – भारतीय तमिल सिनेमा की प्रसिद्ध पार्श्वगायिका थीं।

2001 – ब्रज कुमार नेहरू – प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई बृजलाल और रामेश्वरी नेहरू के पुत्र थे।

2013 – के. पी. सक्सेना – भारतीय व्यंग्यकार व लेखक थे।

