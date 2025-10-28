Important Historical Events of 29 October : आज समाज नेटवर्क (1985 – विजेन्द्र कुमार सिंह (भारतीय बॉक्सर)विजेन्द्र कुमार सिंह का जन्म 29 अक्टूबर 1985 को कैलवास, भिवानी (हरियाणा) में हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध मुक्केबाज़ (Boxer) हैं जिन्होंने देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई।

विजेन्द्र ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा — यह भारत का मुक्केबाज़ी में पहला ओलंपिक पदक था। इसके बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स (2010) में रजत पदक और एशियाई खेलों में भी कई उपलब्धियाँ हासिल कीं।उनकी कामयाबी ने भारतीय युवा खिलाड़ियों में मुक्केबाज़ी के प्रति नया उत्साह जगाया। विजेन्द्र ने आगे चलकर प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भी कदम रखा और कई मुकाबले जीते। उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न, पद्म श्री, और अर्जुन पुरस्कार जैसे सम्मान मिले हैं।

29 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1709 – इंग्लैंड तथा नीदरलैंड ने फ्रांस विरोधी संधि पर हस्ताक्षर किए।

1794 – फ्रांसिसी सेना ने दक्षिण पूर्वी नीदरलैंड के वेनलो पर क़ब्ज़ा किया।

1851 – बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना।

1859 – स्पेन ने अफ्रीकी देश मोरक्को के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।

1864 – यूनान ने नया संविधान अंगीकार किया।

1913 – मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में बाढ़ से हजारों लोग मारे गये।

1920 – पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के प्रयासों से जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना।

1924 – ब्रिटेन में लेबर पार्टी की संसदीय चुनाव में हार।

1942 – नाजियों ने बेलारूस के पिनस्क में 16 हजार यहूदियों की हत्या की।

1945 – विश्व में पहला बॉल पोइंट पेन बाज़ार में आया।

1947 – बेल्जियम, लक्जमबर्ग तथा नीदरलैंड ने बेनेलक्स संघ बनाया।

1958 – अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया।

1990 – अफ्रीकी देश अल्जीरिया में भूकंप से 30 लोग मारे गये।

1994 – न्यूयार्क में अमेरिकी भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का शुभारंभ।

1995 – जनमत संग्रह में कनाडा क्यूबेक प्रान्त की जनता ने कनाडा के साथ रहने का निर्णय लिया।

1997 – पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक हथियार संधि की पुष्टि।

2000 – आइसलैंड के राष्ट्रपति ओलोफ़र रेगनर ग्रिमसन सात दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुँचे।

2001 – पाकिस्तान में कट्टरपंथी कबाइलियों ने पाक अधिकृत कश्मीर के चिलास क़स्बे की हवाई पट्टी, जेल और पेट्रोल पम्पों पर कब्ज़ा किया।

2004 – त्रिनिदाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति मेक्सवेल रिचर्डस ने नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के साथ वार्ता की।

2005 – ‘आयल फ़ार फ़ूड प्रोग्राम’ विषयक बोल्कर रिपोर्ट में भारत के विदेश मंत्री नटवर सिंह पर उंगली उठाई गयी।

दिल्ली में दीपावली के दो दिन पहले व्यस्त इलाकों में सिलसिलेवार बम धमाकों में 62 लोगों की मौत।

दिल्ली में दीपावली के दो दिन पहले व्यस्त इलाकों में सिलसिलेवार बम धमाकों में 62 लोगों की मौत। 2008 – असोम में हुए बम विस्फोट में 69 लोग मारे गये तथा 350 लोग घायल हुए।

2012 – अमेरिका के पूर्वी तट पर सैंडी तूफान के कारण 286 लोगों की मौत।

2012- ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में हिंदी और अन्य प्रमुख एशियाई भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। भारत और अन्य एशियाई देशों से संबंध मजबूत बनाने के लिए यह रणनीति तय की गई है।

2012- शीर्ष भारतीय खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने फिर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए इंग्लैंड के मौजूदा चैंपियन और स्थानीय प्रबल दावेदार माइक रसेल को हराकर सातवां वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप ख़िताब अपने नाम किया।

2015 – चीन ने एक बच्चे की नीति को खत्म करने की घोषणा की।

29 अक्टूबर को जन्मे व्यक्ति

1985 – विजेन्द्र कुमार सिंह, भारतीय बॉक्सर।

1964 – देवुसिंह चौहान – भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं।

29 अक्टूबर को हुए निधन

2020 – श्यामा चरण पति – छऊ नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले नर्तक थे।

2020 – केशुभाई पटेल – गुजरात के भूतपूर्व दसवें मुख्यमंत्री थे।

1959 – सैयद मोहम्मद अहमद काजमी, पहली लोक सभा के सदस्य

1988 – कमलादेवी चट्टोपाध्याय – समाजसुधारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भारतीय हस्तकला के क्षेत्र में नवजागरण लाने वाली गांधीवादी महिला।

1978 – वी. आर. खानोलकर – भारतीय रोग विज्ञानी थे।

यह भी पढ़े:- Important Historical Events of 28 October : जानिए 28 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ