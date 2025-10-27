Important Historical Events of 27 October : जानिए 27 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

Important Historical Events of 27 October : आज समाज नेटवर्क (2018 – मदन लाल खुराना (दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री) मदन लाल खुराना (1936–2018) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के प्रसिद्ध राजनेता थे। उन्होंने 1993 से 1996 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे दिल्ली की राजनीति में संगठनकर्ता और जननेता के रूप में जाने जाते थे। खुराना जी ने दिल्ली को एक आधुनिक महानगर के रूप में विकसित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल कीं। वे राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से सक्रिय हुए और बाद में जनसंघ तथा भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे।

27 अक्टूबर 2018 को उनका निधन हुआ। अपने सादगीपूर्ण स्वभाव, जनता से गहरे जुड़ाव और संगठनात्मक क्षमता के कारण उन्हें “दिल्ली का शेर” कहा जाता था।

27 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1676 – पोलैंड और तुर्की ने वारसा की संधि पर हस्ताक्षर किए।

1795 – अमेरिका और स्पेन ने सैन लोरेंजो की संधि पर हस्ताक्षर किए।

1806 – फ्रांस की सेना बर्लिन में घुसी।

1947 – जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में जम्मू कश्मीर के विलय को स्वीकार कर लिया।

1959 – पश्चिमी मेक्सिको में चक्रवाती तूफान से कम से कम 2000 लोग मरे।

1968 – मेक्सिको सिटी में 19वें ओलंपिक खेलों का समापन हुआ।

1978 – मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात और इजरायल के प्रधानमंत्री मेनाचेम को शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया।

1995 – यूक्रैन में कीव स्थित चेननोबिल परमाणु संयुत्र सुरक्षा संबंधी खामियों के कारण पूर्णत: बन्द किया गया।

1997 – एडिनबर्ग (स्काटलैंड) में राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन सम्पन्न।

2003 – चीन में भूकम्प से 50,000 से अधिक लोग प्रभावित, बगदाद में बम धमाकों से 40 लोगों की मृत्यु।

2004 – चीन ने विशालकाय क्रेन का निर्माण किया। फ़्रांस के विदेश मंत्री माइकल वार्नियर दो दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुँचे।

2008 – केन्द्र सरकार ने अख़बार उद्योग के पत्रकारों और ग़ैर पत्रकारों को अंतरिम राहत की अधिसूचना जारी की।

27 अक्टूबर को जन्मे व्यक्ति

1984 – इरफ़ान पठान – भारत के प्रतिभाशाली आल राउंडर क्रिकेटर हैं।

1966 – दिब्येन्दु बरुआ – भारत में शतरंज के दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं।

1950 – श्री श्रीवत्स गोस्वामी – वैष्णव विद्वान हैं। वह श्री चैतन्य प्रेम संस्थान, वृन्दावन के निदेशक हैं।

1945- लुइज़ इंसियो लूला दा सिल्वा- ब्राज़ील के पैतीसवें राष्ट्रपति रहे हैं।

1928 – दत्ताजी राव गायकवाड़ – भारतीय क्रिकेटर थे।

1920 – के. आर. नारायणन – भारत के राष्ट्रपति

1904 – जतीन्द्रनाथ दास – भारत के प्रसिद्ध क्रान्तिकारियों में से एक।

1811- आइजैक मेरिट सिंगर – सिलाई मशीन का आविष्कारक।

27 अक्टूबर को हुए निधन

1605 – अकबर – मुग़ल शासक

1907 – ब्रह्मबांधव उपाध्याय – भारतीय स्वतंत्रता सेनानी।

1947 – दीवान रंजीत राय – ‘महावीर चक्र’ से सम्मानित भारतीय सैन्य अधिकारी थे।

1947 – ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह – ‘महावीर चक्र’ से सम्मानित भारतीय सैन्य अधिकारी थे।

1974 – रामानुजम – महान् भारतीय गणितज्ञ।

1977 – एस. एम. श्रीनागेश – भारतीय थल सेना के तृतीय थल सेनाध्यक्ष थे।

1982 – प्यारे लाल – गांधी जी के निजी सचिव।

1987 – विजय मर्चेन्ट – डॉन ब्रैडमैन के ज़माने के महान् भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे।

1953 – टी.एस.एस. राजन – भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में सम्मिलित होने वाले प्रमुख भारतीयों में से एक।

1999 – डॉ. नगेन्द्र – भारत के प्रसिद्ध हिन्दी साहित्यकार।

1942 – सत्येन्द्र चंद्र मित्रा – कुशल राजनीतिज्ञ एवं स्वतंत्रता सेनानी थे।

2001 – प्रदीप कुमार, हिन्दी फ़िल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता।

2018 – मदन लाल खुराना – दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री।

2003 – बी. बी. लिंगदोह – मेघालय के भूतपूर्व तीसरे मुख्यमंत्री थे। वह तीन बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे।

