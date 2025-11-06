Important Historical Events of 7 November : जानिए 7 नवंबर की महतवपूर्ण घटनाएँ

Important Historical Events of 7 November :आज समाज नेटवर्क (1858 – बिपिन चन्द्र पाल – स्वतन्त्रता सेनानी, शिक्षक, पत्रकार, लेखक) बिपिन चन्द्र पाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, शिक्षक, पत्रकार और लेखक थे। वे “लाल-बाल-पाल” त्रयी के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, जिनमें लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक भी शामिल थे। पाल जी का योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण था।

वे एक क्रांतिकारी विचारक थे और अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम को तेज करने में अग्रणी रहे। उनका मानना था कि केवल अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव नहीं था, बल्कि इसके लिए शारीरिक संघर्ष और राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार करना आवश्यक था।बिपिन चन्द्र पाल ने पत्रकारिता में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे कई पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के संपादक रहे, जिनके माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज को जागरूक किया और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया। उनके लेखों में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग, भारतीय संस्कृति की पुनर्निर्माण और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया गया।

पाल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान दिया। वे युवाओं को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करने के लिए काम करते थे और उनका मानना था कि एक सशक्त राष्ट्र की नींव शिक्षा पर निर्भर करती है।उनकी दृष्टि और संघर्षों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी, और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अमर नायक बने।

7 नवंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1862 – मुग़ल सल्तनत के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय की रंगून में मौत।

1876 – बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल के कांतल पाडा नामक गाँव में वन्दे मातरम् गीत की रचना की थी।

1917 – रूस में सफल बोल्शेविक क्रांति।

1951 – जार्डन में संविधान पारित किया गया।

1968 – तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया।

1996 – अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मार्स ग्लोबल सर्वेयर का प्रक्षेपण किया।

1998 – अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत और पाकिस्तान पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की।

दुनिया का सबसे बुजर्ग अंतरिक्षयात्री जॉन ग्लेन धरती पर सुरक्षित लौटा।

दुनिया का सबसे बुजर्ग अंतरिक्षयात्री जॉन ग्लेन धरती पर सुरक्षित लौटा। 2000 – अमेरिकी राष्ट्रपति पद हेतु मतदान सम्पन्न।

2002 – अमेरिकी सीनेट के लिए हुए चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत मिला, आयरलैंड के रिचर्ड डोनोवाल 12वीं हिमालय रन एंड ट्रेक स्पर्धा में पुरुष वर्ग के चैम्पियन बने।

ईरान ने अमेरिकी उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया।

ईरान ने अमेरिकी उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया। 2003 – अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने गर्भपात पर रोक सम्बन्धी विधेयक पर हस्ताक्षर किया। राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा वापस ली।

2005 – पाकिस्तान और अमेरिका एफ़-16 विमान टालने पर सहमत हुए। फ़्रांस ने हिंसा करने वालों के ख़िलाफ़ फतवा जारी किया।

2006 – भारत और आसियान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक फ़ंड बनाने पर सहमत हुए।

2008 – बिहार के जनतादल (यूनाइटेड) के लोकसभा सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया। कश्मीर के प्रसिद्ध कवि रहमान राही को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया।

2012 – ग्वाटेमाला में भूकंप, 52 की मौत।

7 नवंबर को जन्मे व्यक्ति

1832 – पंडित विश्वंभर नाथ – प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कार्यकर्ता

1858 – बिपिन चन्द्र पाल – स्वतन्त्रता सेनानी, शिक्षक, पत्रकार, लेखक

1888 – चंद्रशेखर वेंकट रामन – वैज्ञानिक

1900 – एन.जी. रंगा – प्रमुख कृषक नेता तथा सांसद।

1936 – चंद्रकांत देवताले – प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं साहित्यकार।

1954 – कमल हासन – दक्षिण भारतीय फ़िल्मों के सुपर स्टार भारतीय अभिनेता।

1996 – एल्डहॉस पॉल – भारत के लम्बी कूद के खिलाड़ी हैं।

7 नवंबर को हुए निधन

1862 – बहादुर शाह ज़फ़र – मुग़ल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे।

1923 – अश्विनी कुमार दत्त – भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और देश भक्त

1978 – जीवराज मेहता – भारत के एक प्रमुख चिकित्सक और देश सेवक

1972 – आर. शंकर – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ तथा केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे।

1998 – जीतेंद्र अभिषेकी – भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे।

1998 – जीवन सिंह उमरानंगल – अकाली दल से संबंधित एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे।

2000 – सी. सुब्रह्मण्यम – भारत में हरित क्रांति के जनक।

तारा चेरियन – पद्म भूषण से सम्मानित भारत की समाज सेविका।

2015 – भारतीय निर्देशक और कवि बप्पादित्य बंदोपाध्याय।

