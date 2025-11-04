Important Historical Events of 05 November : जानिए 5 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

Important Historical Events of 05 November :आज समाज नेटवर्क(1999 – वेस्टइंडीज के महानतम तेज गेंदबाज़ मैल्कम मार्शल का निधन) मैल्कम मार्शल वेस्टइंडीज के इतिहास के सबसे महान तेज गेंदबाज़ों में से एक थे। उनका जन्म 18 अप्रैल 1958 को बारबाडोस में हुआ था। उन्होंने 1978 से 1991 तक वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के लिए खेला। अपनी तेज़ रफ़्तार, घातक बाउंसरों और सटीक लाइन-लेंथ के कारण वे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज़ों में गिने जाते थे।

मैल्कम मार्शल ने 81 टेस्ट मैचों में 376 विकेट लिए, जो लंबे समय तक वेस्टइंडीज के लिए एक रिकॉर्ड रहा। क्रिकेट जगत में वे न सिर्फ अपनी गेंदबाज़ी, बल्कि अपने खेलभाव और नेतृत्व क्षमता के लिए भी प्रसिद्ध थे।

1999 में कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ी क्षति थी, और आज भी उन्हें क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज़ों में गिना जाता है।

5 नवंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1556 – पानीपत के दूसरे युद्ध में मुग़ल शासक अकबर ने हेमू को हराया।

1630 – स्पेन और इंग्लैंड के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर।

1639 – मैसाच्युसेट्स में पहले डाकघर की स्थापना।

1678 – जर्मनी की विशेष सेना ब्रैंडनबर्गर्स ने स्वीडन में ग्रीफ्सवाल्ड शहर पर क़ब्ज़ा जमाया।

1725 – स्पेन और आस्ट्रिया ने गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किये।

1811 – स्पेन के खिलाफ मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष।

1854 – क्रीमिया के युद्ध में ब्रिटिश और फ्रांस की संयुक्त सेना ने इकेरमान में रूसी सेना को पराजित किया।

1872 – उल्येसेस एस ग्रांट अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित।

1914 – इंग्लैंड एवं फ्रांस द्वारा तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा।

1920 – ‘इंडियन रेडक्राॅस सोसाइटी’ की स्थापना।

1930 – अमेरिका के महान् साहित्यकार सिन्क्लेयर लेविस को उनकी कृति ‘बाबित्त’ के लिये साहित्य का नोबल पुरस्कार मिला।

1951 – नावेदा परमाणु परीक्षण केंद्र में अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया।

1961 – भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने न्यूयार्क की यात्रा की।

1976 – सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया।

1985 – 24 वर्ष तक शासन करने के बाद तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस न्येरेरे द्वारा पदत्याग।

1995 – इस्रायल के प्रधानमंत्री यित्जाक रॉबिन की गोली मारकर नृशंस हत्या।

1999 – वेस्टइंडीज के महानतम तेज गेंदबाज़ मैल्कम मार्शल का निधन।

2001 – भारत तथा रूस ने अफ़ग़ान सरकार में तालिबान की भागीदारी नामंजूर की।

2002 – ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खुमैनी ने जेल में बंद देश के शीर्ष असंतुष्ट नेता अब्दुल्ला नूरी को आम माफी दी।

2004 – गाजा पट्टी और पश्चिमी तट की चार बस्तियों को ख़ाली करने संबंधी प्रधानमंत्री एरियल शैरोन की योजना को इस्रायली संसद ने मंजूरी दी।

2006 – इराक के उच्चाधिकार न्यायाधिकरण ने देश के अपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को मानवता के ख़िलाफ़ अपराध का दोषी पाते हुए फाँसी की सज़ा सुनाई।

2007 – चीन का पहला अंतरिक्ष यान चेंज-1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा।

2012 – सीरिया में आत्मघाती बम विस्फाेट में 50 सैनिक मरे।

2013- भारत ने अपने पहले मंगल ग्रह परिक्रमा अभियान (एमओएम) के लिए ध्रुवीय रॉकेट को 5 नवम्बर, 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करके इतिहास रच दिया।

5 नवंबर को जन्मे व्यक्ति

1870 – चित्तरंजन दास – महान् स्वतंत्रता सेनानी।

1917 – बनारसी दास गुप्ता – हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा स्वतंत्रता सेनानी।

1921 – उदयराज सिंह – हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार।

1930 – अर्जुन सिंह – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों में से एक थे।

1938 – सुहास पांडुरंग सुखात्मे – भारतीय वैज्ञानिक, शिक्षक, लेखक और भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं।

5 नवंबर को हुए निधन

2024 – शारदा सिन्हा – बिहार की मशहूर गायिका

2022 – श्याम सरन नेगी – हिमाचल प्रदेश के एक शिक्षक थे जो देश के पहले मतदाता के रूप में जाने जाते थे।

2013 – परमानन्द श्रीवास्तव – हिन्दी के शीर्ष आलोचकों में गिने जाने वाले प्रतिष्ठित साहित्यकार थे।

2011 – भूपेन हज़ारिका – भारत के ऐसे विलक्षण कलाकार, जो अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते थे।

2008 – बी. आर. चोपड़ा – हिन्दी फ़िल्म निर्माता-निर्देशक

1998 – नागार्जुन रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि

1982 – विजयदेव नारायण साही, प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक।

1950 – फ़ैयाज़ ख़ाँ – ध्रुपद तथा ख़याल गायन शैली के श्रेष्ठतम गायक

1915 – फ़िरोजशाह मेहता – भारतीय राजनेता तथा बंबई नगरपालिका के संविधान (चार्टर) के निर्माता।

