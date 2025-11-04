Important Historical Events of 04 November : जानिए 4 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

Learn about the important events of November 4th.
1618 - औरंगज़ेब - मुग़ल शासक

Important Historical Events of 4 November: आज समाज नेटवर्क (1618 – औरंगज़ेब – मुग़ल शासक) औरंगज़ेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था। वे मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के पुत्र और जहाँआरा बेगम के भाई थे। उनका पूरा नाम मोहिउद्दीन मुहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर था। उन्होंने 1658 ईस्वी में अपने पिता शाहजहाँ को सत्ता से हटाकर सिंहासन ग्रहण किया और लगभग 50 वर्षों (1658–1707) तक शासन किया।

औरंगज़ेब अपने धार्मिक रूढ़िवाद, कठोर शासन और विस्तारवादी नीतियों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने मुग़ल साम्राज्य को भारत के सबसे बड़े भूभाग तक फैलाया, परंतु उनके शासनकाल के अंत तक साम्राज्य की स्थिरता कमजोर होने लगी।1707 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई, जिससे मुग़ल साम्राज्य के पतन की शुरुआत मानी जाती है।

4 नवंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

  • 1509 – अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में दूसरे पुर्तग़ाली वायसराय बने।
  • 1619 – फ्रेडरिक पंचम यूरोपीय देश बोहेमिया के राजा बने।
  • 1822 – दिल्ली में जल आपूर्ति योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ।
  • 1856 – जेम्स बुकानन अमेरिका के 15वें राष्ट्रपति बने।
  • 1875 – अमेरिका के बोस्टन में मैसाचुसेट्स राइफल एसोसिएशन की स्थापना हुयी।
  • 1911 – अफ्रीकी देश मोरक्को और कांगो को लेकर फ्रांस तथा जर्मनी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर।
  • 1984 – ओ बी अग्रवाल एमेच्योर स्नूकर के विश्व चैंपियन बने।
  • 1997 – सियाचीन बेस कैम्प में सेना की आफ़ सिग्नल ने विश्व का सर्वाधिक ऊँचा एस.टी.डी. बूथ स्थापित किया।
  • 2000 – संयुक्त राष्ट्र संघ में परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने व विखंडनीय पदार्थों के उत्पादन पर रोक संबंधी जापान का प्रस्ताव भारत के विरोध के बावजूद पारित।
  • 2002 – चीन ने आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र संधि पर हस्ताक्षर किये।
  • 2003 – श्रीलंका की राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा ने रक्षा, गृह और सूचना मंत्रियों को बर्खास्त कर संसद को निलम्बित किया।
  • 2005 – संयुक्त राष्ट्र की ईराक के लिए तेल के बदले खाद्यान्न योजना में की गई गड़बड़ी की जाँच की रिपोर्ट तैयार करने वाले पॉल वोल्कर ने स्पष्ट किया कि आरोपियों को सफाई का अवसर दिया गया था।
  • 2008- सार्वजनिक क्षेत्र के छह बैंक बेंचमार्क उधारी दर में 0.75 के आधार अंक तक की कटौती करने पर सहमत हुई। केन्द्र सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने का निर्णय लिया। चन्द्रमा के लिए भारत का पहला मानवरहित अंतरिक्षयान चन्द्रयान-1 चन्द्रमा के अंतरिक्ष कक्ष में पहुँचा।
    बराक ओबामा अफ्रीकी मूल के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने।
  • 2015 – दक्षिणी सूडान के जूबा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के तुरंत बाद एक कार्गो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 37 लोगों की मौत।
    पाकिस्तान के लाहौर में एक इमारत ढ़हने से 45 मरे तथा करीब 100 लोग घायल हुए।

4 नवंबर को जन्मे व्यक्ति

  • 1955 – रीता भादुड़ी – हिन्दी सिने जगत की जानीमानी अभिनेत्री थीं।
  • 1955 – डेविड जूलियस – अमेरिकी फिजियोलॉजिस्ट और नोबेल पुरस्कार (2021) विजेता हैं।
  • 1944 – पद्मावती बंदोपाध्याय – भारतीय वायु सेना की प्रथम महिला एयर मार्शल हैं।
  • 1934 – विजया मेहता – भारतीय सिनेमा की एक उच्च श्रेणी की महिला फ़िल्मकार।
  • 1618 – औरंगज़ेब – मुग़ल शासक।
  • 1845 – वासुदेव बलवन्त फड़के – भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी
  • 1876 – भाई परमानन्द – भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान् क्रांतिकारी
  • 1889 – जमनालाल – स्वतंत्रता सेनानी।
  • 1925 – ऋत्विक घटक, लेखक और फ़िल्मकर्मी।
  • 1970 – तब्बू फ़िल्म अभिनेत्री।
  • 1932 – जयकिशन- प्रसिद्ध संगीतकार (शंकर जयकिशन)
  • 1925 – छबीलदास मेहता – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ तथा गुजरात के नौंवे मुख्यमंत्री थे।
  • 1925 – फ़ादर वालेस – स्पेनिश मूल के मशहूर गुजराती लेखक एवं पादरी थे।
  • 1929 – शकुन्तला देवी, मानसिक परिकलित्र (गणितज्ञ)
  • 1911 – सुदर्शन सिंह चक्र, साहित्यकार एवं स्वतंत्रता सेनानी
  • 1889 – जमनालाल बजाज – स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उद्योगपति और मानवशास्त्री थे।

4 नवंबर को हुए निधन

  • 1970 – शंभू महाराज – कत्थक के प्रसिद्धि प्राप्त गुरु तथा नर्तक थे।

