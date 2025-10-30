Important Historical Events of 1 November : जानिए 1 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

Important Historical Events of 1 November : आज समाज नेटवर्क (1980 – दामोदर मेनन) दामोदर मेनन भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। वे केरल (तत्कालीन त्रावणकोर-कोचीन क्षेत्र) के एक प्रख्यात नेता, समाज सुधारक और पत्रकार थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से संघर्ष किया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अनेक आंदोलनों में भाग लिया।स्वतंत्रता के बाद दामोदर मेनन ने सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और जनकल्याण के कार्यों में अपना योगदान दिया। वे जनहित से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहने वाले पत्रकार और नेता थे।उनका निधन 1980 में हुआ। दामोदर मेनन को उनकी निष्ठा, देशभक्ति और समाजसेवा के लिए सदैव याद किया जाता है।

1 नवंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1755 – पुर्तग़ाल की राजधानी लिस्बन में भूकंप से 50 हजार से अधिक लोगों की मौत।

1765 – ब्रिटेन के उपनिवेशों में स्टैम्प एक्ट लागू किया गया।

1800 – जॉन एडम्स व्हाइट हाउस में रहने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने।

1858 – भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के शासक के पास चला गया तथा गवर्नर-जनरल की जगह अब वायसराय की नियुक्ति की जाने लगी।

1881 – कलकत्ता में ट्राम सेवा स्यालदाह तथा अर्मेनिया घाट के बीच शुरू हुई।

1913 – स्वतंत्रता सेनानी तारकनाथ दास ने कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर आंदोलन की शुरुआत की।

1922 – ओटोमन साम्राज्य का अंत कर दिया गया। उसके सुल्तान महमूद छह को बहिष्कृत कर दिया गया।

1944 – द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की सेना नीदरलैंड के वालचेरेन पहुंची।

1946 – पश्चिम जर्मनी के राज्य निदरसचसेन का गठन किया गया।

1950 – भारत में पहला भाप इंजन चितरंजन रेल कारखाने में बनाया गया।

1952 – जय नारायण ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया।

1954 – फ़्राँसीसी क्षेत्र पांडिचेरी, करिकल, माहे तथा यानोन भारत सरकार को सौंपे गये।

1956 – कर्नाटक राज्य की स्थापना।

भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया।

राजधानी दिल्ली केन्द्र शासित राज्य बना।

बेज़वाड़ा गोपाल रेड्डी को आंध्र राज्य के मुख्यमंत्री से पदमुक्ति

नीलम संजीव रेड्डी ने आंध्र राज्य के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया।

आबू, देलवाड़ा तहसील का भी राजस्थान में विलय हुआ, मध्य प्रदेश में शामिल सुनेल टप्पा का भी विलय हुआ।

केरल राज्य की स्थापना।

आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना।

हैदराबाद राज्य प्रशासनिक रूप से समाप्त हो गया।

एस. निजलिंगप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया।

पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया।

1966 – हरियाणा राज्य की स्थापना।

चण्‍डीगढ़ राज्य की स्थापना।

1973 – मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया।

1974 – संयुक्त राष्ट्र ने पूर्वी भूमध्यसागरीय देश सायप्रस की स्वतंत्रता को मान्यता दी।

1979 – बोलिविया में सत्ता पर सेना का कब्ज़ा।

1995 – अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा पाकिस्तान को 36.80 करोड़ डॉलर के हथियार देने संबंधी बहुचर्चित ‘ब्राउन संशोधन’ पारित।

नरेन्द्र कोहली ने पचपन वर्ष की अवस्था में स्वैच्छिक अवकाश लेकर नौकरियों का सिलसिला समाप्त कर दिया।

2000 – यूगोस्लाविया को आठ वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता हेतु सुरक्षा परिषद द्वारा मंजूरी।

छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ।

अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद निर्वाचित किया गया।

2004 – बेनेट किंग वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के पहले विदेशी कोच बने।

2005 – संयुक्त राष्ट्र में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी हमले में मारे गये 60 लोगों की याद में 27 जनवरी को विश्व नरसंहार दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

2006 – पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोपिंग मामले में गेंदबाज अख़्तर पर दो साल और मुहम्मद आसिफ़ पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया।

2007 – श्रीलंका की संसद ने देश की जातीय समस्या को सुलझाने के लिए आपातकाल की अवधि बढ़ायी।

2008 – रिजर्व बैंक ने बड़ोदरा से संचालित वित्त कम्पनी मैसर्स एसडीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का पंजीकरण रद्द किया।

2010 – चीन ने दस साल में पहली बार जनगणना करने की घोषणा की।

रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने जापान के साथ विवादित चल रहे करिल द्वीप की यात्रा की।

1 नवंबर को जन्मे व्यक्ति

1942 – प्रभा खेतान – हिन्दी भाषा की लब्ध प्रतिष्ठित उपन्यासकार, कवयित्री तथा नारीवादी चिंतक तथा समाज सेविका।

1973 –

ऐश्वर्या राय – भारतीय अभिनेत्री एवं पूर्व मिस वर्ल्ड

रूबी भाटिया – भारतीय अभिनेत्री

1947 – मुरलीकांत पेटकर – भारतीय पैरा एथलीट रहे हैं।

1946 – अनिल बैजल – दिल्ली के उपराज्यपाल हैं।

1940 – रमेश चंद्र लहोटी – भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश थे।

1936 – आदर्श सेन आनंद – भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश थे।

1930 – अब्दुल क़ावी देसनावी – उर्दू भाषा के प्रसिद्ध लेखक व शायर थे।

1927 – दीनानाथ भार्गव – भारत के प्रसिद्ध चित्रकार जो नंदलाल बोस के शिष्य थे।

1924- रामकिंकर उपाध्याय, प्रसिद्ध कथावाचक एवं हिन्दी साहित्यकार

1 नवंबर को हुए निधन

1980 – दामोदर मेनन – भारत के प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानियों में से एक।

