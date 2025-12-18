Important Historical Events of 18 December : जानिए 18 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

जापान ने इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया

Important Historical Events of 18 December : आज समाज नेटवर्क(2007 – जापान ने इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया ) 2007 में जापान ने अपनी मिसाइल रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण जापान और अमेरिका के सहयोग से किया गया, जिसमें समुद्र आधारित एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत SM-3 इंटरसेप्टर मिसाइल का प्रयोग हुआ। इस परीक्षण का उद्देश्य शत्रु बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता विकसित करना था। यह कदम क्षेत्रीय सुरक्षा, विशेषकर उत्तर कोरिया से संभावित मिसाइल खतरों के संदर्भ में, जापान की रक्षा रणनीति का अहम हिस्सा माना गया।

18 दिसंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

  • 2014 – सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी मार्क-3 का सफल प्रक्षेपण हुआ।
  • 2017- राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने जीते 30 में से 29 स्वर्ण।
  • 2015 – ब्रिटेन के कोयला खादान केलिंगले केलियरी को बंद किया गया।
  • 2008- ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ।
  • 2006 – मलेशिया में बाढ़ से कम से कम 118 लोगों की मौैत तथा चार से लाख से अधिक लोग बेघर।
    संयुक्त अरब अमीरात में पहली बार चुनाव।
  • 2005 – भूटान नरेश जिग्मे सिंग्मे वांगचुक ने 2008 में गद्दी छोड़ देने की घोषणा की।
    कनाडा में गृह युद्ध की शुरुआत।
  • 2002 – हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सिपिदान और लिगितान द्वीपों पर नियंत्रण के मामले में मलेशिया के अधिकार की पुष्टि की।
  • 2000 – फ़्रांस के जाने-माने अभिनेता करार्ड ब्लेन का निधन।
  • 1999 – श्रीलंका की राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंग पर हुए जानलेवा हमले में 25 लोगों की मृत्यु तथा 100 घायल।
  • 1997 – भारत और अमेरिका के मध्य अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग के लिए वाशिंगटन संधि सम्पन्न।
  • 1995 – अज्ञात विमान ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हथियारों का जखीरा गिराया।
  • 1989 – सचिन ने अपना पहला एकदिवसीय क्रिकेट मैच पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेला था।
  • 1973 – इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की स्थापना।
  • 1960 – नयी दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहाल का शुभारंभ।
  • 1878 – अल-थानी परिवार कतर पर शासन करने वाला पहला परिवार बना।
  • 1833 – रूस का राष्ट्रीय गान ‘गॉड सेव द जार’ पहली बार गाया गया।
  • 1787 – अमेरिकी संविधान को स्वीकार करने वाला न्यू जर्सी तीसरा राज्य बना।
  • 1398 – तैमूर ने सुल्तान नुसरत शाह को हराकर दिल्ली पर क़ब्ज़ा किया।
  • 1271 – मंगोल शासक कुबलई खान ने अपने साम्राज्य का नाम युआन रखा और यहीं से मंगोलिया और चीन में युआन वंश की शुरुआत हुई।

18 दिसंबर को जन्मे व्यक्ति

  • 1987 – राम मोहन नायडू किंजरापु – भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो आंध्र प्रदेश राज्य से हैं।
  • 1924 – ई. एस. वेंकटरमैय्या – भारत के भूतपूर्व 19वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे।
  • 1909 – वी. वेंकटसुब्बा रेड्डीयर – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे।
  • 1887- भिखारी ठाकुर, भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार
  • 1756 – गुरु घासीदास – भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की संत परंपरा में सर्वोपरि माने जाने वाले संत।

18 दिसंबर को हुए निधन

  • 2011 – अदम गोंडवी – भारतीय कवि थे।
  • 2007 – सदानंद बकरे – भारत के प्रसिद्ध शिल्पकार, चित्रकार व मूर्तिकार थे।
  • 2004 – विजय हज़ारे – भारत के जानेमाने क्रिकेट खिलाड़ी थे।
  • 2001 – अमल कुमार सरकार – भारत के भूतपूर्व आठवें मुख्य न्यायाधीश थे।
  • 1980 – मुकुट बिहारी लाल भार्गव – भारतीय राजनीतिज्ञ तथा लोक सभा के सदस्य थे।
  • 1980 – एलेक्सी कोज़ीगिन – सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे।
  • 1971 – पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, एक प्रसिद्ध निबंधकार