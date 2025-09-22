Important Historical Events of 23 September : जानिए 23 सितंबर की महत्वपुर्ण घटनाएं

Important Historical Events of 23 September : आज समाज नेटवर्क(प्रेम चोपड़ा) प्रेम चोपड़ा हिन्दी सिनेमा के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, जिन्हें विशेष रूप से खलनायक की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर (अब पाकिस्तान में) में हुआ था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1960 के दशक में की और जल्द ही हिंदी फिल्मों के सबसे चर्चित विलेन बन गए।

प्रेम चोपड़ा की सबसे खास बात उनकी संवाद अदायगी और प्रभावशाली आवाज़ है। उनका मशहूर संवाद “प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा” आज भी लोगों की ज़ुबान पर है। उन्होंने अपने करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें बॉबी, दो अंजाने, त्रिशूल, कटी पतंग, और क्रांति जैसी हिट फिल्में शामिल हैं।

हालाँकि उन्हें खलनायक की भूमिकाओं में अधिक देखा गया, फिर भी उन्होंने कुछ फिल्मों में सकारात्मक किरदार भी निभाए। प्रेम चोपड़ा ने अपनी प्रतिभा और अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई है। आज भी उन्हें बॉलीवुड के सबसे यादगार और प्रतिष्ठित खलनायकों में गिना जाता है।

23 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1739 – रूस और तुर्की के बीच बेलग्रेड शांति समझौते पर हस्ताक्षर।

1803 – ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असाये के युद्ध में मराठा सेना को हराया।

1857 – रूसी युद्धपोत लेफर्ट फिनलैंड की खाड़ी में आये भीषण तूफान में गायब हुआ, 826 लोग मारे गए।

1929 – बाल विवाह निरोधक विधेयक (शारदा क़ानून) पारित।

1955 – पाकिस्तान ने बगदाद समझौता पर हस्ताक्षर किया।

1958 – ब्रिटेन ने क्रिसमस द्वीप पर वायुमंडलीय परमाणु परीक्षण किया।

1965 – भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का आदेश।

1970 – अब्दुल रज़ाक बिन हुसैन मलेशिया के प्रधानमंत्री बने।

1979 – सोमालिया के संविधान को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी।

1986 – अमेरिकी कांग्रेस ने गुलाब को अमेरिका का राष्ट्रीय फूल चुना।

1992 – यूगोस्लाविया का संयुक्त राष्ट्र संघ से निष्कासन।

1995 – ताबा (मिस्र) में इस्रायल एवं फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन के मध्य पश्चिमी तट में फ़िलिस्तीनी स्वशासन के संबंध में समझौता।

2000 – सिडनी ओलम्पिक में संयुक्त राज्य अमेरिका की धाविका मैरियन जोन्स ने 100 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक जीता।

2001 – ब्रिटिश व तालिबान सेना के बीच गोलाबारी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत व पाकिस्तान पर से प्रतिबंध हटाये।

2002 – जर्मनी के चांसलर गेरहार्ड श्रीएडर पुन: सत्ता में।

2003 – भूटान में लोकतांत्रिक संविधान का मसौदा तैयार।

2004 – हैती में तूफान के बाद आई बाढ़ में कम से कम 1,070 लोग मारे गए।

2006 – पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ़ ने भारतीय प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह को वार्ता का निमंत्रण दिया।

2009 – भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भारतीय उपग्रह ओशन सैट-2 समेत सात उपग्रह कक्षा में स्थापित किए।

23 सितंबर को जन्मे व्यक्ति

1862 – श्रीनिवास शास्त्री – महान् देशभक्त और राजनेता।

1903 – यूसुफ़ मेहरअली – स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक।

1908 – रामधारी सिंह ‘दिनकर’- हिन्दी जगत् सुप्रसिद्ध कवि।

1935 – प्रेम चोपड़ा – हिंदी और पंजाबी फ़िल्म अभिनेता।

1951 – पी. आर. कृष्ण कुमार – प्रसिद्ध भारतीय आयुर्वेदाचार्य थे।

23 सितंबर को हुए निधन

2020 – सुरेश अंगदी – भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ थे।

1863 – राव तुला राम – 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी।

1983 – सर्वेश्वर दयाल सक्सेना – प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार।

1969 – सत्यनारायण शास्त्री – आधुनिक आयुर्वेद जगत् के प्रख्यात पंडित और चिकित्साशास्त्री।

1992 – के. वी. के. सुंदरम – भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे।

1932 – प्रीतिलता वादेदार – बंगाल की राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थीं।

1918 – बदलू सिंह – भारतीय सेना की 29वीं लांसर्स रेजिमेंट में रिसालदार थे।

