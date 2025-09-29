Lawrence gang banned in Canada : कनाडा में लॉरेंस गैंग पर लगा प्रतिबंध

सरकार ने आतंकी संगठन किया घोषित, जल्द फ्रीज होगी संपत्ति, बैंक खाते

Lawrence gang banned in Canada (आज समाज), टोरंटो : भारत में बॉलीवुड से लेकर पॉलीवुड तक सिने स्टार को डराकर, धमकाकर फिरौती मांगने, मशहूर हस्तियों की हत्या करने के लिए कुख्यात लॉरेंस गैंग पर कनाडा में बड़ी कार्रवाई की गई है। वहां पर पिछले कुछ समय से लॉरेंस गैंग लगातार एक्टिव हो रही थी और माहौल खराब कर रही थी।

इसी के चलते कनाडा सरकार ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। कनाडा के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर गैरी अनंदसंगरी ने कहा कि हिंसा और आतंक का कनाडा में कोई स्थान नहीं है, विशेष रूप से वे जो किसी विशेष समुदाय को डर के माहौल में रखने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इसके चलते लॉरेंस गैंग को कनाडा के क्रिमिनल कोड के तहत आतंकवादी संगठन करार दिया जाता है।

गैंग के गुर्गों पर होगी सख्त कार्रवाई

गैंग की कनाडा में मौजूद किसी भी संपत्ति, वाहन, धन आदि को फ्रीज या जब्त किया जा सकता है। गैंग को वित्तीय मदद, यात्रा और भर्ती से जुड़े अपराध में भी कनाडाई एजेंसियों को कार्रवाई का अधिकार मिल गया है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर लॉरेंस गैंग को संपत्ति देता है तो इसे भी अपराध माना जाएगा। गैंग से कनेक्शन रखने वालों की कनाडा में एंट्री भी मुश्किल होगी। सरकार के मुताबिक कनाडा के इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एंट्री के मामले में भी अधिकारी फैसला लेते वक्त इस फैसले को ध्यान में रखेंगे।

लॉरेंस गैंग ने फिर किया पाकिस्तानी डॉन को चैलेंज

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस के गैंग ने पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी को ललकारा है। इस संबंध में लॉरेंस गैंग की कमान संभाल रहे गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और उसके साथी की एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है। जिसमें वह भट्टी को खुली चुनौती दे रहे हैं कि वह 5 करोड़ रुपए तो छोड़, उनसे 5 रुपए ही लेकर दिखा दे। साथ में गोल्डी ने यह भी कहा कि उसके बाजवा फार्म वाले ठिकाने तक पहुंच चुके हैं।

भट्टी अब डरकर गाड़ी में वीडियो बनाता है ताकि लोकेशन पता न चले। हालांकि बाजवा फार्म कहां का है, इसके बारे में लॉरेंस गैंग ने खुलासा नहीं किया था। इससे पहले भट्टी ने लॉरेंस गैंग को कहा था कि अगर बड़े बदमाश बनते हो तो मेरे 5 करोड़ रुपए वापस करो। लॉरेंस और भट्टी पहले करीबी दोस्त थे लेकिन गुर्गे हथियाने, ग्रेनेड अटैक और पहलगाम हमले की धमकी के बाद दोनों एक-दूसरे के दुश्मन बन गए हैं।

