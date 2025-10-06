Lawrence Bishnoi Canada Firing: कनाडा दहला फायरिंग से! बिश्नोई गैंग की खुली धमकी– “तरीका गलत सही, इरादा साफ है”

Lawrence Bishnoi Canada Firing: कनाडा में एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का आतंक देखने को मिला है, जहाँ अलग-अलग जगहों पर गोलीबारी की कई घटनाएँ सामने आई हैं। भारत से जुड़े इस गिरोह ने बिश्नोई के एक ज्ञात सहयोगी, फ़तेह पुर्तगाल द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इन हमलों की ज़िम्मेदारी ली है।

बिश्नोई गिरोह ने गोलीबारी की साजिश रचने की बात स्वीकार की

अपने वायरल पोस्ट में, फ़तेह पुर्तगाल ने लिखा, “मैं, फ़तेह पुर्तगाल, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के नाम पर कनाडा में हो रही जबरन वसूली और गोलीबारी की पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। लॉरेंस के नाम का इस्तेमाल जबरन वसूली के लिए करने वाले अब हमारी ज़िम्मेदारी हैं।”

उन्होंने गोलीबारी की कई जगहों के पते बताए—जिनमें 1254, 110 एवेन्यू, मकान नंबर 2817, 144 स्ट्रीट और 13049, 76 एवेन्यू, यूनिट 104 (स्विफ्ट 1200 एएम) शामिल हैं—और दावा किया कि ये सभी जगहें नवी टेसी नाम के एक व्यक्ति की हैं, जिसने कथित तौर पर बिश्नोई के नाम पर 50 लाख डॉलर की जबरन वसूली की थी।

तरीका गलत लेकिन हमारा इरादा नहीं है”

पोस्ट में आगे कहा गया है, “नवी टेसी ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल करके गायकों से 50 लाख डॉलर की जबरन वसूली की, इसलिए हमने उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया। हमें मेहनती लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो ईमानदारी से कमाते हैं और हमारे युवाओं का सम्मान करते हैं। हमारा तरीका गलत लग सकता है, लेकिन हमारा इरादा नहीं है।” गिरोह ने यह भी चेतावनी दी कि गलत जानकारी फैलाने से निर्दोष व्यवसायी खतरे में पड़ सकते हैं, और ऐसी स्थिति में, वे परिणामों के लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे।

कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई को आतंकवादी घोषित किया

हाल ही में, कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई को भारत से संचालित उसके व्यापक आपराधिक नेटवर्क का हवाला देते हुए आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित किया। अधिकारियों ने कहा कि बिश्नोई जेल की सलाखों के पीछे से भी मोबाइल फोन के ज़रिए अपना काम जारी रखे हुए है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बिश्नोई गिरोह के 700 से ज़्यादा सक्रिय सदस्य भारत भर में जबरन वसूली, डकैती और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों में शामिल हैं।

लॉरेंस बिश्नोई कौन है?

12 फ़रवरी, 1993 को फाज़िल्का (पंजाब) के दुतरावली गाँव में जन्मे बलकौर सिंह बरार के रूप में, लॉरेंस बिश्नोई ने कॉलेज के दिनों में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा था। समय के साथ, वह भारत के सबसे खूंखार गैंगस्टरों में से एक बन गया। उसका नाम कई हाई-प्रोफाइल मामलों में सामने आया है –

जिसमें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और यहाँ तक कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को धमकियाँ देना भी शामिल है। वर्तमान में लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, फिर भी उसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलता जा रहा है।